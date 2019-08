Matrix regresará a los cines con una cuarta entrega

Además de la cineasta, Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss también repetirán en sus papeles como Neo y Trinity.

"No podemos contener la emoción de volver a entrar en The Matrix con Lana Wachowski", señaló el presidente de Warner Bros Pictures, Toby Emmerich, en declaraciones a Variety.

"Lana es una verdadera visionaria, una cineasta creativa singular y original, y estamos encantados de que escriba, dirija y produzca este nuevo capítulo en el universo de The Matrix", aseguró.

Está previsto que la producción de la película comience a principios de 2020, una vez que Wachowski finalice el guion, una tarea en la que también colaborarán el escritor Aleksandar Hemon y el cineasta David Mitchell.

Por su parte, la hermana de Wachowski, Lilly, quien codirigió la cinta original, no se involucrará en esta entrega, ya que se centrará en su nuevo proyecto, la serie Work in Progress, detalló la revista Rolling Stone.

En los últimos años han sido varios los intentos de Warner por recuperar el universo de ciencia ficción y fueron varios los rumores en los últimos meses sobre la continuación de la saga, ahora confirmados.

La última película de Matrix hasta la fecha, The Matrix Revolutions llegó en 2003, aunque se rodó al mismo tiempo que la segunda, The Matrix Reloaded, estrenada en 2002, pero los estudios decidieron separar el lanzamiento en dos cintas diferentes para aprovechar su éxito.

En total, la película original de 1999, The Matrix, así como The Matrix Reloaded, y The Matrix Revolutions, vendieron, según estimaciones de Forbes, un total de 103.547.200 entradas solo en Estados Unidos.