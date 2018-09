Marito se desmarca de presunto narco y dice que foto es irrelevante

No obstante, el mandatario aseguró que la fotografía se tomó en el quincho de su residencia, presuntamente durante la campaña electoral, tiempo en que recibía a mucha gente.

“Esa foto es el quincho de mi casa, donde nosotros hemos hecho toda la campaña de la Junta de Gobierno y de las elecciones nacionales, tengo más de tres millones de fotos, hoy no puedo decir si es falsa o verdadera. Lo que sí puedo decir es que no le identifico a la persona, me he sacado muchísimas fotos con mucha gente”, expresó el titular del Ejecutivo durante una conferencia de prensa en Mburuvicha Róga.

El mandatario intentó desmarcarse en todo momento del capo narco, quien se encuentra detenido. Mencionó que durante la campaña electoral se tomó muchas fotos con varias personas.

“Yo voy a ser siempre sincero con la ciudadanía, yo me he sacado fotos y quién sabe cuántas fotos más pueden llegar a aparecer en mi campaña y en otras campañas. La clase política sabe que no hay control, no podemos pedir documentos por la cantidad enorme de gente que se acerca junto a nosotros”, explicó.

El presidente volvió a referirse al exitoso operativo y destacó que la noticia debería ser esa.

“Nunca antes en la historia del Paraguay se ha dado un golpe tan duro al narcotráfico. Creo que esa es la noticia, y hay que profundizar la investigación, como dije, caiga quien caiga; desde el presidente de la República para abajo”, añadió.

Financiación. Consultado sobre la financiación de su campaña electoral, Marito aseguró desconocer si los candidatos regionales de su movimiento hayan aceptado “ayudas” del presunto narcotraficante.

“Oficialmente, y que conozca, no recibimos su dinero. Nosotros tenemos una contabilidad limpia de campaña, donde no figura el aporte de esta persona. Ahora, en Alto Paraná, por ejemplo, nosotros tuvimos 4 o 5 candidatos a diputados. A quiénes recurren ellos para su financiación, en sus campañas regionales, nosotros no conocemos”, expresó. Asimismo, mencionó que dieron 6.000 entradas vip para el acto de inauguración de su mandato, que fue realizado el pasado 15 de agosto.

“Repartimos 10 o 15 a cada diputado, 10 o 15 a cada senador, también les dimos a los líderes regionales. Hubieron 6.000 entradas vip y no podemos controlar a quiénes se repartieron”, sostuvo.

El presidente dijo que el diputado perteneciente a su movimiento Ulises Quintana deberá aclarar su presunto nexo con el detenido. “Me duele en el alma en caso de que esté vinculado”, dijo.