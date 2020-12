Marito defiende a productores y critica “cultura del resentimiento”

El mandatario estuvo realizó una jornada de gobierno por Alto Paraná. Cumplió ayer una amplia agenda de actividades en el Departamento del Alto Paraná. Estuvo en Iruña y Santa Rosa del Monday, en el sur; en Hernandarias, San Fe, Itakyry y Minga Porá, en el norte, habilitando nuevas Unidades de Salud Familias, entregando viviendas construidas por el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat y habilitando tramos de asfalto.

Durante un extenso discurso, el presidente defendió la producción, el trabajo y la inversión de capital en el país. “Dicen ‘Marito defiende la producción’. Claro yo defiendo el trabajo, defiendo el respeto a la propiedad privada, defiendo el tener un país competitivo con una tasa tributaria que nos permita ser competitivos si estamos muy lejos del mar”, significó durante el acto oficial.

Afirmó que el país tiene que ser competitivo, atractivo al capital nacional, al capital extranjero para que la gente venga a producir barato en Paraguay. “Que genere fuente de trabajo aquí, que podamos consumir nuestra energía, generar empleo, pero tampoco nos olvidamos de los sectores más vulnerables”, sentenció.

Puso como ejemplo que dentro de una familia se tiene a un hijo que le va bien, que trabaja, que tiene buenas notas y está produciendo. “Vos no le traés a tu hijo hacia abajo, dejás que se vaya, no le atajás, no le ponés un ancla para que baje, pero tu mirada es a tu hijo que más necesita. Como una familia, el Estado cumple el mismo rol, no le tiene que frenar a la gente que produce y le va bien por un espíritu de resentimiento”, sostuvo.

Recalcó que parece que se ve con “resentimiento” al productor, al paraguayo que le va bien y “vemos que podemos sacarle alguna tajada, eso es una cultura del resentimiento, pero si tu compromiso tiene que ser con los sectores más vulnerables, como una familia; a tu hijo que no le va bien, que necesita más apoyo, a ese la mamá le mima más”.

NINGÚN TRAUMA. Insistió que al dar números no lo dice en tono de críticas y aseguró que desea que el próximo presidente lo supere en beneficio de la Nación. En varios tramos de su discurso, el mandatario aseguró que su gobierno será el que realice la mayor cantidad de obras viales de la era democrática.

“No hay que tener una miopía y ningún trauma. Yo no tengo. Ojalá que cada vez seamos mejores los paraguayos y no peores. Lo trágico sería que mañana seamos peores. Pero son números que son importantes que la ciudadanía conozca, porque al fin y al cabo ahí vamos con datos objetivos y no subjetivos, poder por lo menos recuperar la confianza en el futuro”, sentenció.

40 DÍAS. En otro momento, Mario Abdo hizo una comparación bíblica del 2020 (año de la pandemia) con los 40 días que estuvo Jesús en el desierto.

“Creo que este fin de año, es un año que podemos terminar orgullosos de los logros que tuvimos juntos los paraguayos, dolidos por los seres queridos que se fueron a causa de este virus y teniendo una gran esperanza en el 2021”, aseveró al tiempo de agregar que “40 días dice que Jesús estuvo en el desierto, y 20 más 20 del 2020 es 40, entonces hay que buscar un argumento de fe”. No es la primera vez que el jefe de Estado apela a frases bíblicas durante los actos de gobierno.