Mario Abdo pide conciencia y ratifica que las fronteras seguirán cerradas

El titular del Ejecutivo remarcó que el Gobierno ha elegido defender la vida y que no se pondrá en riesgo todo el esfuerzo hecho hasta ahora para evitar la propagación del virus. Durante su jornada de Gobierno en la ciudad de Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay, el jefe de Estado dijo que la decisión del Ejecutivo sigue firme respecto al cierre de fronteras como medida preventiva contra el Covid-19 pese al pedido de varios sectores.

“El comercio fronterizo está muy afectado y va a seguir afectado, es algo que nos preocupa mucho, sin embargo nosotros elegimos defender la vida de compatriotas”, enfatizó el mandatario.

Remarcó que el Ejecutivo no abrirá las fronteras hasta tanto no desaparezca el riesgo de propagación del virus.

“Se ve afectado el comercio de frontera y queremos abrir lo antes posible, pero no lo vamos a hacer hasta que el pueblo no tenga garantías de que no va a haber una propagación del virus“, expresó al tiempo de mencionar que no se puede poner en riesgo el enorme sacrificio que se hizo hasta el momento contra el Covid-19. Dijo que la situación de fuerte expansión del virus en el Brasil es un tema que preocupa y representa un riesgo en las fronteras. “Es una gran amenaza la propagación del coronavirus en Brasil; entonces lastimosamente todas nuestras ciudades de frontera seguirán con esta medida de cierre”, puntualizó el presidente.

Refirió que comprende la situación por la que atraviesa el comercio fronterizo ante el cierre pero aseguró que es una medida necesaria.

“A mí me encantaría que el comercio fronterizo se reactive los antes posible, es un problema social que puede tener y que va a recaer seguramente de vuelta en el Ejecutivo Nacional, pero es una realidad que hay que afrontar”, refirió

El presidente señaló que entre tanto el Gobierno seguirá con las medidas de reactivación de los sectores afectados, y con los programas de contención social.

“Hay un plan de aumentar los programas sociales, el programa Pytyvõ llegó al Departamento de Amambay a unos 26.000 beneficiarios”, expreso el mandatario.

Conciencia. “Todos tenemos que ser conscientes que acá no puede haber ningún tipo de privilegios en términos del respeto sanitario, desde el más humilde que está haciendo un enorme sacrificio, que estuvo encerrado en su casa más de 53 días, tener este éxito en la política sanitaria hasta más las autoridades”, señaló Abdo.