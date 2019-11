Pero, a diferencia de otros eventos oficiales, en esta ocasión, el mandatario se limitó a participar tan solo como oyente y posteriormente hizo entrega de los aportes a los beneficiarios. A su salida, prácticamente evitó realizar declaraciones a la prensa.

Sin embargo, antes de abandonar el predio, expresó en unas pocas palabras su parecer con relación a los dictámenes de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) sobre el acta de Itaipú, ante consulta de la corresponsal Vanessa Rodriguez.

“Apoyo a los que dicen que no”, dijo en alusión a los legisladores que lo eximieron de culpa en las negociaciones del acuerdo con Brasil, que desató la mayor crisis política de su administración, meses atrás.

Durante el acto habló Nicanor Duarte Frutos, director de la EBY, quien igualmente dio su apoyo al jefe de Estado. Pidió "no creer en noticias falsas" ya que eso tiende a "inyectar el pesimismo en la conciencia colectiva".

Sin postura única

Los miembros de la CBI sobre el caso de Itaipú no lograron unificar las líneas de responsabilidades de dicha negociación y emitieron seis dictámenes distintos.

Los senadores Jorge Querey, Antonio Barrios, Eusebio Ayala y Fernando Oreggioni responsabilizaron a Abdo Benítez por mal desempeño de sus funciones.

Asimismo, Querey fue el único que recordó al vicepresidente Hugo Velázquez dentro de su conclusión.

Por su parte, los diputados Justo Zacarías, Walter Harms, Sergio Rojas y el senador Abel González unificaron un dictamen responsabilizando al ex embajador Hugo Saguier,; al ex presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Alcides Jiménez, y al ex director técnico de Itaipú Binacional, José María Sánchez Tillería.

En el caso del senador Enrique Bacchetta y del diputado Colym Soroka, ambos oficialistas, coincidieron, con dictámenes separados, en que el acta bilateral no configuró un perjuicio para el país y señalaron que el acta fue anulada, por lo que no se puede determinar el daño que pudo haber representado.