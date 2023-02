El mandatario realizó un discurso distendido y, en medio de risas, criticó al presidenciable por la Asociación Nacional Republicana.

Apelando al idioma guaraní y parafraseando al ex dirigente colorado Blas N. Riquelme, Abdo dijo que Santiago Peña no es el mejor candidato, pero que sería peor no tener uno. Al mismo tiempo, pidió a sus correligionarios que voten por la Lista 1 en las elecciones de abril.

"Yo no quería tocar política. Ñande ápe jareko ñande candidato (Santi Peña), a nivel nacional, ndaha'éi la iporãitereíva –la historia, pues, se repite–, pero he'iháicha ñande amigo Blas N.: Ndaiporãi la jaguerekóva, pero ivaive nda jaguerekóirõ, ajépa. Javota mante arã Lista 1", dijo Abdo Benítez.

Mario Abdo Benítez se trasladó este viernes hasta el Departamento de San Pedro para la habilitación simultánea de la pavimentación asfáltica de los tramos San Vicente Itanará y Santa Clara, del distrito de Nueva Germania.

Luego de las elecciones internas, integrantes de Fuerza República, grupo interno de la ANR al que pertenece Abdo, siguen con actitud reacia hacia el presidente de su partido, Horacio Cartes, y su candidato, Santiago Peña. Incluso, tras las sanciones a Cartes por parte de EEUU, pidieron analizar el impacto que esto tendrá en el partido.

Tras concluir el acto, Abdo Benítez reconoció su preocupación hacia el futuro del Partido Colorado tras las sanciones impuestas por EEUU a Horacio Cartes. Adelantó que esperarán un dictamen jurídico para plantear acciones.

“Solo un necio no quiere poner en la mesa de debate la vulnerabilidad que puede tener el partido (...) Todos los que viven de él, como esas garrapatas, no le van a decir lo que nosotros le vamos a decir”, dijo.

El mandatario aseguró que su movimiento buscará contribuir en la solución, pero reiteró que no buscarán “esconder las basuras bajo la alfombra”, como lo quieren hacer los que “viven pegados como una garrapata” a Horacio Cartes, actual presidente del Partido Colorado.