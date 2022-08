Mano derecha de Velázquez sale de la EBY y niega acusación de EEUU

Juan Carlos Duarte , ex director jurídico de Yacyretá , conversó este viernes con radio Monumental 1080 AM y dijo que apenas se enteró de que fue designado como una persona "significativamente corrupta" por EEUU , renunció a su cargo. Sin embargo, el titular de la binacional, Nicanor Duarte Frutos, dijo que fue destituido.

Igualmente, aseguró que se va a dedicar a demostrar su inocencia ante la acusación del Gobierno norteamericano.

“Lo que se dice es totalmente mentira. No hay una forma que se pueda sostener esto porque es una mentira. Ahora me enteré por los canales de televisión y así me enteré de la noticia. Las especulaciones me afectan porque me involucran en algo que nunca existió”, afirmó.

Asimismo, dijo que “no hizo nada fuera de lugar”, que no tiene nada que esconder y que quiere saber qué información maneja EEUU.

“Nunca hice nada fuera de lugar. No tengo nada que esconder y voy a presentar las reconsideraciones necesarias ante la Embajada, porque tengo derecho a la defensa”, subrayó.

La medida del país norteamericano también incluye a sus familiares cercanos. La designación en la lista conlleva sanciones de por vida, como la prohibición de entrada a ese país y no poder utilizar su dinero allí.

Según Estados Unidos, Duarte ofreció un soborno a un funcionario público paraguayo para obstruir una investigación que amenazaba al vicepresidente y a sus intereses financieros.

También, lo describen como una persona que abusó y explotó su poderosa y privilegiada posición pública dentro de la Entidad Binacional Yacyretá, poniendo en riesgo la confianza pública en uno de los activos económicos más vitales de Paraguay.

En cuanto a la relación que tiene con el segundo del Ejecutivo, aclaró que mantienen una amistad y de trabajo desde que eran fiscales en Ciudad del Este. También, reconoció que la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez es su amiga.

En la década del 2000, tanto Hugo Velázquez como Juan Carlos Duarte, fueron funcionarios del Ministerio Público en el Departamento de Alto Paraná. De hecho, los mismos compartieron la investigación iniciada contra Hassem Mohamad Hijazi (extraditado a EEUU).

Hassem Mohamad Hijazi fue detenido en medio de la evaluación presencial del Gafilat en Paraguay, pero el mismo fue blanqueado previamente por la Justicia paraguaya en el 2005.

Sobre ese punto, dijo que esa investigación estuvo controlada por EEUU y que presentaron una acusación que tiene 80 páginas. “Esto es algo que me causó mucha sorpresa y hasta ahora no salgo de la sorpresa”, expresó.