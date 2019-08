Mañana diputados se reunirían con Marito

Esto luego de la reunión entre diputados de los dos movimientos de la Asociación Nacional Republicana (ANR) con el líder de Honor Colorado, Horacio Cartes, en su residencia.

También se podría definir, según el diputado Pedro Alliana, cómo actuará el cartismo ante la presentación del pedido de juicio político contra el presidente Abdo y el vicepresidente Hugo Velázquez. Los diputados de Honor Colorado se reunirán en bancada entre el lunes y martes para analizar la situación, aunque la postura de no apoyar la destitución de los mandatarios ya fue tomada. No obstante, mantienen en suspenso al oficialismo por no definir su archivamiento. “Ahí vamos a ver si tratamos y rechazamos, o si la oposición presenta vamos a ver qué decisión tomamos, pero esa decisión va a salir del Partido Colorado, no nos va a marcar a nosotros la línea ni un otro partido político”, expresó Alliana.

Mientras tanto, siguen las investigaciones de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) sobre la firma del acuerdo secreto entre la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y Eletrobras (Brasil), sobre la compraventa de potencia de Itaipú, con términos lesivos para los intereses nacionales.