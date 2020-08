Madre de Edelio se reunió con Marito y espera resultados

Edelio lleva más de seis años secuestrado en manos del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

“Nuevamente nos moviliza nuestra situación por causa de nuestra familia desaparecida que es Edelio Morínigo”, aseveró. Sostuvo que pidió audiencia con el mandatario para expresar su preocupación y tratar de tener una respuesta.

“Nosotros (como familia) no podemos estar tranquilos y no podemos parar nuestra causa porque es un grave hecho”, apuntó la mujer.

El presidente de la República le dijo a Obdulia que el caso Edelio es una prioridad para su Gobierno y que se está trabajando en la búsqueda por parte de la FTC.

La madre del suboficial dijo que llegaron hasta el Palacio para exigir respuesta a la situación que data de varios años. “Le dejamos nuestro pedido de qué se puede hacer a través de su gestión y las autoridades competentes como la FTC”, significó.

Sostuvo que el presidente de la República y su equipo siempre estuvo abierto al diálogo y conoce sobre su compromiso. “Es difícil llegar a este tipo de lugares y hay buen relacionamiento”, apuntó.

Obdulia no pierde las esperanzas y dijo que sigue esperando una noticia, aunque sea que le indiquen dónde está el cuerpo de su hijo para encontrarlo.

“No podemos permanecer callados y no nos podemos quedar con los brazos cruzados porque es grande la desgracia para nuestra familia y es el secuestro mas largo de la historia de Paraguay”, significó. Agregó que como madre seguirá “luchando hasta que Dios diga basta” para encontrar a su hijo.

“Voy a seguir pidiendo a las autoridades una respuesta porque es una situación. Nos recibió y nos trató muy bien el presidente”, significó.

La familia no recibió ningún tipo de informe y eso preocupa. “Queremos tener rastros de nuestra familia y conocer qué sucedió con él. Es muy largo seis años. Queremos saber si él murió y ya no está, no queremos que su cuerpo termine en el bosque”, insistió.

Comentó que ella está con problemas de salud al igual que su esposo, quien arrastra des hace varios años la enfermedad. “Igual seguimos luchando. Nuestro hijo fue elegido como prisionero de guerra. Queremos tener noticias. Le pedimos encarecidamente que nos den alguna noticia sobre nuestro hijo”, remarcó.

A pesar de que se generó la crisis por la pandemia, Obdulia dijo que no pasa ninguna semana sin que le consulte a las autoridades sobre alguna noticia que puedan tener sobre el paradero de Edelio. “No les dejo tranquilo a ellos. Hablo con el coronel (Félix) Díaz y todos los representantes”, insistió.