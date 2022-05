"Se trata de una lucha de años. Ella tuvo que dejar de estudiar para trabajar y tener seguro del Instituto de Previsión Social, pero ahí tampoco tienen el medicamento que necesita, que es una hormona antidiurética", comentó a NPY.

La mujer mencionó que su hija tiene que ser compensada con esta hormona cada 12 horas. Al principio usaba una dosis cada 12 horas, pero ahora se administra una dosis por la mañana y dos por la noche.

Según la madre, de no recibir el medicamento su hija puede sufrir dolor de cabeza, así como entrar en coma. "Ella sufrió una histiocitosis x, recibió quimioterapia a los 4 años y lastimosamente quedó con esta secuela", lamentó.

El problema es que el medicamento no se encuentra en el país, y en el IPS tampoco hay existencia del fármaco, por lo que deben comprar de Clorinda, Argentina. Los pedidos llegan cada 48 horas y el gasto mensual representa unos G. 1.000.000.

"Nosotros ya hablamos con las personas que tenían que hablar (del IPS), que anteriormente me atendían las llamadas o respondían los mensajes, pero ahora ya no", sostuvo Soledad, aunque no dio nombres de las autoridades con las que conversó.

Falta de medicamento.png Dinadom es el nombre del medicamento que necesita la joven diariamente. Foto: Captura de pantalla.

Resaltó que le hicieron una promesa de que iban a realizar una licitación para la adquisición del remedio, pero de eso ya pasaron 5 meses y hasta ahora no tiene ninguna respuesta.

A esta situación se suma la de su hija mayor de 24 años, Génesis, sobreviviente del cáncer de mama cuando tenía solo 12 años. En ese entonces, la adolescente fue sometida a una mastectomía radical bilateral con colocación inmediata de prótesis y la previsional se comprometió a realizar el cambio de prótesis, pero tras 12 años señalan que la joven no se puede realizar el cambio de prótesis, ya que se trata de una cirugía estética.

La familia explica que el presupuesto para realizarse este cambio de prótesis en un sanatorio privado asciende a unos G. 20 millones y que no cuentan con esa suma de dinero.

En respuesta a la situación de la familia Céspedes, el subgerente del IPS, Tomás Cabrera, comentó a Última Hora que desde dicha gerencia no tienen intervención en la provisión de medicamentos. La consulta fue entonces derivada al gerente de Abastecimiento y Logística, Hugo Aranda, pero este no respondió nuestra llamada y mensajes.

En cuanto a la situación de la hija mayor, Cabrera indicó que la previsional no realiza colocación de prótesis mamaria en ningún caso, pero que sí realiza una reconstrucción de la zona afectada.