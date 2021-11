Según los datos brindados por la cartera de Ambiente, fueron en total USD 76.669, alrededor de G. 520 millones, lo utilizado para participar de la Cumbre, mientras que para viáticos se gastaron USD 56.987, aproximadamente G. 388 millones. Las fuentes de financiamiento fueron organismos y proyectos de cooperación relacionados con el medioambiente, entre los cuales se citan PNUD, Global Water Partnership y Ailac.

Cuadro de funcionarios de Mades.png

Cuadro de funcionarios de Mades 2.png

“Es importante destacar que la representación nacional fue financiada por proyectos de cooperación, enfocados en acción climática en Paraguay en las líneas establecidas de la inversión para la participación en reuniones y negociaciones en el marco de la gobernanza climática”, indicaron en el escrito a través de la página del Mades, agregando que, al participar de estos encuentros, el país se posiciona en materia de cambio climático y puede contar con oportunidades de financiamiento, transferencia de conocimientos y tecnologías.

Puede leer: Mades desconoce nivel de contaminación de acuífero Guaraní

Por su parte, el director de Comunicación del Mades, Alfredo Penzzi, en contacto con Última Hora dijo: “Del Estado no hubo ninguna inversión, simplemente se utilizaron fondos que estaban destinados a esos gastos. No tiene ningún peso, por eso se buscó financiamiento de otro lado. Cuando se trata de organizaciones gubernamentales solamente se puede usar para eso, no se puede cambiar el destino. El ministro (Ariel Oviedo) siempre quiso cambiar el destino de algunas donaciones, pero no se puede cambiar”.

En el caso de los viáticos se tuvo en cuenta la tabla de tasas de Subsistencia Diaria (DSA, por sus siglas en inglés de Daily Subsistence Allowance), la cual es promulgada de forma mensual por la Comisión de Administración Pública Internacional (CAPI), destinada a contabilizar el alojamiento, comidas, propinas y otros gastos de los viajeros de las Naciones Unidas.

Fueron 10 en total los representantes del Mades en la cumbre: el ministro César Ariel Oviedo Verdún; el director nacional de Cambio Climático, Ulises Lovera; Stephanie Petta, jefa del Departamento de Inventarios y Reportes; Nora Páez, jefa del Departamento de Adaptación; Antonella Piacentini, del Departamento de Migración, y Celeste González, especialista técnica de la Dirección Nacional de Cambio Climático.

Asimismo integran el listado Guadalupe Rivas y Agustín Carrizosa, dos especialistas técnicos más de la misma dirección mencionada; Alfredo Penzzi, director de Comunicación y Prensa, y Óscar Álvarez, asistente técnico de comunicación.

Para el Ministerio del Ambiente, el monto de dinero destinado a la actividad consistió en una “inversión”, ya que se trató de “un equipo de especialistas en cambio climático”.

Nota relacionada: Tras críticas, Gobierno informa que se adhiere a declaración de COP26

Representantes del Mades y otros entes públicos y privados del Paraguay asistieron a la Cumbre de la Organización de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (COP26), donde más de 30.000 personas de diversos países se reunieron from el 1 hasta al 12 de noviembre de este año.

La representación de Paraguay ante la COP26 fue muy cuestionada por parte de las organizaciones ambientales; primero por no adherirse a la Declaración sobre Bosques y Uso de la Tierra, la cual fue firmada por más de 120 países, con el objetivo colectivo de revertir y detener la pérdida de bosques y la degradación de la tierra. Finalmente, nuestro país dio su apoyo, y lo hizo vía correo electrónico.