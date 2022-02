Cándido Brizuela fue víctima de un hurto en la mañana del miércoles frente a su comercio ubicado en la ciudad de Luque , del Departamento Central . Durante el hecho pidió ayuda a los policías que se encontraban a media cuadra del lugar, pero no fue auxiliado.

El hombre filmó a los uniformados y les reclamó la inacción en un video, que luego se viralizó.

Uno de los policías admite en la grabación que no lo auxilió porque "fue chiflado como gallina". "Nosotros no somos animales para que nos trates así", le expresó. La víctima explicó que estaba siendo hurtado. "Nosotros no somos adivinos", le contestó en otro momento.

Incluso, le dijo que debía "acercarse nomás" dirigiéndose a ellos: "Señor policía, acá me asaltaron".

Brizuela manifestó a radio Monumental 1080 AM este jueves que los delincuentes estaban pasando frente a los policías cuando el pidió auxilio. Como había mucho tránsito vehicular silbó a los uniformados y les hizo una seña con la mano para que fueran hasta él, pero no le hicieron caso.

"Ni aún reclamándole movió un pie para moverse del lugar, no me tomó la denuncia", lamentó.

No obstante, comentó que tras la viralización del video, alrededor de las 16:00 de la víspera, policías llegaron a bordo de una patrullera a su local y le pidieron disculpas por lo ocurrido y le tomaron la denuncia.

"Conocido por participar en manifestaciones"

El jefe policial de la Comisaría 3ª de Luque, el comisario Jorge Piñánez, dijo a Última Hora que el hombre maltrató al agente policial y que no se registró ningún asalto. "Solamente, no encontró su mesita y comenzó a agredirle", añadió. Sumó que es conocido por "hacer escraches".

Cándido Brizuela lamentó que se desvirtúe su denuncia por haber participado de manifestaciones contra el clan González Daher y que le hayan hecho pasar por otra persona. "Encima confundió mi nombre", esgrimió.

La Policía Nacional se pronunció al respecto esta jornada a través de su cuenta de Twitter y comunicó que se están realizando las averiguaciones correspondientes, refiriendo que se trata de "un ciudadano conocido públicamente por manifestaciones" y negando que haya una denuncia formal al respecto.

"Por lo que se aclara que no estamos ajenos a realizar las correcciones que se consideren oportunas, así como recalcar que estamos abocados a un proceso de dignificación del personal", publicó.