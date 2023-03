Luis Miguel desmiente orden de arresto por inasistencia alimentaria

Así negó Luis Miguel las especulaciones

A través de sus historias en Instagram y Facebook, el también conocido como "El Sol" respondió a la supuesta orden de aprehensión en su contra.

En vez de difundir una declaración o un comunicado en su nombre, se optó por colocar como imagen una captura de una nota de prensa con el titular “Ordenan la detención de Luis Miguel en México”, ilustrada con un compuesto de fotos de él y Aracely, pero con un gran sello sobrepuesto con la palabra "falso".

Lo más seguro es que este sea el único pronunciamiento que Luismi hará sobre el tema, pues quedó más que clara su posición al respecto.

Las versiones de la supuesta orden de arresto en su contra despertaron desde un inicio cierta incredulidad entre sus seguidores, y una de las razones fue precisamente la gira que el intérprete anunció el pasado 14 de febrero para este 2023.

Y es que, aunque aún no se dieron a conocer las fechas y lugares que contempla su nuevo tour, es prácticamente seguro que se presentará en las ciudades más importantes de México, incluida la capital, donde se encuentra el emblemático Auditorio Nacional.

La supuesta orden de detención fue efectuada por su ex pareja Aracely Arámbula, debido al incumplimiento de la cuota alimentaria para sus dos hijos, Daniel, de 15 años, y su hijo menor, Miguel, de 13, según lo publicado en eltiempo.com

Se dice que el artista adeuda aproximadamente 250 mil dólares a sus hijos. Vale la pena recordar que Aracely mantuvo una relación con el famoso cantante hasta el 2009, dejando como fruto de su amor dos niños.

Arámbula, su ex pareja, decidió llegar a un acuerdo para no colocar dicha demanda, pero su idea no resultó, pues Luis Miguel nunca pactó en detalles cómo iba a cumplir con las obligaciones de sus hijos y de su anterior familia.

El abogado de Aracely niega la acción legal

Guillermo Pous, representante legal de la actriz, negó que exista una orden de arresto contra el cantante. “Se solucionó el problema entre Aracely y Luis Miguel. El cantante no es buscado por las autoridades y no hay ninguna orden de aprehensión”, expresó una reportera del programa El Gordo y la Flaca (Univision) tras consultar al abogado.

Sin embargo, Pous había detallado en Ventaneando (TV Azteca) que, aunque no exista tal orden, sí hay acciones contra el intérprete.

“No, (es) por completo falso, es absolutamente imprecisa la información que este portal español dio”, dijo respecto a la supuesta orden de arresto.

“Es correcto, existen acciones, pero la fecha tampoco es precisa”, agregó. “El señor Gallego dejó de cumplir con sus obligaciones desde diciembre del 2019, es decir, ese fue el último mes en el que cumplió las obligaciones a favor de sus hijos. Y, es entonces que pretendieron negociar, se tuvo contacto con él, pero en ningún momento accedieron”, explicó.

El cantante está enfocado en su próxima gira

En febrero del año pasado, el empresario Carlos Bremer, amigo cercano de El Sol, aseguró no haber salvado al cantante de la crisis financiera en la que se dijo estuvo envuelto.

“Yo no lo salvé a él, yo le hice el plan para que él se salvara solo. Yo siempre estoy con él para lo que necesite”, señaló entonces el hombre de negocios de acuerdo con el diario mexicano Reforma.

“Ya le pagó a todo mundo”, aseguró, aunque sin dar detalles sobre las deudas saldadas.