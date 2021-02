Los chacariteños encararon a Nenecho por los desalojos

Varias familias recibieron al intendente capitalino cuando este bajó de su vehículo y empezó un recorrido.

Sin embargo, grande fue su sorpresa cuando apenas comenzó su caminata, varias personas le recriminaron que funcionarios municipales acuden a la zona con el fin de desalojar a las familias apostadas en el lugar, lo que pone en pie de guerra al intendente con los chacariteños.

Nenecho intentó calmar las aguas y en todo momento les explicó que los desalojos son a raíz de que se usurpan propiedades fuera de la ley y deben ser reubicados.

El intendente sostuvo que la Fiscalía puede imputarlo por la usurpación de espacios públicos si no acciona.

No obstante, las explicaciones de Nenecho no dejó satisfechos a los ciudadanos y estos amenazaron con tomar represalias contra los funcionarios municipales en caso de que los mismos busquen desalojarlos y reubicarlos en otro lugar. “Nosotros sabemos que te molestamos, sabemos que vas a venir con la Fiscalía, y la Policía, acá no vas a ganar ningún voto si permitís todo esto, los chacariteños somos una basura para ustedes”, le espetó una ciudadana, según videos que circulan por las redes sociales.

A medida que pasaba el tiempo, las discusiones subían de tono. Los chacariteños reclamaban la falta de agua y de ayuda de parte de la intendencia municipal. Incluso, las críticas llegaron a los insultos y amenazas, lo que obligó Nenecho a salir presuroso del lugar.

Incendio. Tras el incendio de grandes proporciones ocurrido a fines del año pasado, el Gobierno estableció varias medidas para mitigar la situación en la que se encuentran familias de la Chacarita. Como primera medida surgió el traslado de las familias al terreno de Ferrocarriles del Paraguay SA (Fepasa) y construir unas 100 viviendas, mientras se fija un sitio para su reubicación.

En dicho lugar también están asentadas unas 64 familias que también fueron rescatadas de la zona alta de la Chacarita Alta. Sin embargo, los pobladores se resisten a ser reubicados en otro lugar.