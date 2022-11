Lorna Cepeda: "Hay que mantenerse firme y amar lo que uno hace"

Se trata de la telenovela colombiana más exitosa de la historia. Se estrenó el 25 de octubre de 1999 y finalizó el 8 de mayo de 2001, con 355 capítulos.

La novela fue top 1 en Netflix Paraguay y Latinoamérica durante el tiempo que estuvo en la popular plataforma de streaming y desde ahora, por las tardes, forma parte de todos los hogares del país emocionando a sus fans como la primera vez, aunque se erige actualmente como una verdadera joya de la televisión internacional.

Uno de los personajes más icónicos fue la de Patricia Fernández, “la peliteñida”, eterna y fuerte enemiga del "cuartel de las feas", encabezado por Betty, la protagonista.

A pesar de ser una de las villanas de la novela, su personaje conquistó a todo el público.

La mujer que encarnó a Patricia fue la colombiana Lorna Cepeda, quien en una nota con Última Hora mencionó que tiene muchas ganas de venir al país y que, si las cosas se dan, podrá llegar esa tan anhelada visita en el 2023.

Con treinta años de carrera, la colombiana se metió en la piel de Patricia con tan solo dos años de experiencia en el mundo de la actuación. El papel le abrió las puertas del mundo y, desde entonces, se ganó el amor y admiración de todos los fans de la novela a nivel mundial.

Cepeda indicó que Fernando Gaitán (creador de la novela) ideó al personaje para que la audiencia se identifiquen con ella y con su situación. Aclaró que nunca se imaginó todo el amor que recibiría hasta hoy día por ese personaje tan particular.

“La verdad que nunca pensé que mi personaje iba ser tan querido, sobre todo porque era una de las malas. Hay muchas personas que se identifican con Patricia Fernandez, la peliteñida, porque les pasó lo mismo. Hay gente que tiene que fingir un montón, porque le da vergüenza, que no tiene la capacidad de pedir ayuda, que aparenta estar muy bien y todo ese tipo de cosas. Creo que se identifican con ella porque les da pesar”, añadió.

Lorna se sintió muy conmovida y emocionada cuando se enteró que en nuestro país volvía a la tevé paraguaya la novela que tantas satisfacciones le dio a ella y a su elenco.

“¡Wow! Increíble. Qué lindo. Qué bonito eso que me estás contando. Qué bendición”, añadió.

La actriz indicó que nunca se imaginó el éxito que traería bajo el brazo la novela y que después de más de veinte años seguiría causando revuelo y más aún, que su personaje se vuelva tan viral por los innumerables memes en redes sociales, cosa que al principio le pareció algo raro, pero con el correr del tiempo, los vio súper chistosos.

“Siempre que me hacen esa pregunta (de qué pienso de los memes de mi personaje), digo honestamente que no tenía ni idea. Cada vez que uno hace un proyecto, le entrega su amor, hace lo mejor, pero nunca se sabe cómo nos va ir. Luego, que pase lo que tenga que pasar. En cuanto a los memes, ha sido algo muy loco, al principio me parecía súper raro. Luego, ya me parecieron divertidos”, refirió la intérprete colombiana.

Legado y nuevos proyectos

Es indiscutible el amor que profetan los seguidores de Betty al personaje de seis semestres de finanzas en la universidad ficticia de San Marino. Patricia Fernández se convirtió en el estandarte de la elegancia y diversión, además de dejar un legado imborrable en la memoria de cientos de televidentes.

Las anécdotas que guardan los actores que dieron vida a tan míticos personajes son muchos y Lorna recalcó que las grabaciones de Betty fueron únicas y cada capítulo dejó un maravilloso recuerdo en sus corazones.

En 2017, después de 15 años del estreno de la telenovela, pudieron llevar la historia de Betty al teatro, donde estuvieron casi todos los personajes principales y fue, según Lorna, una experiencia que nunca olvidarán.

La actriz, de 51 años, tiene en su hoja de vida más de 30 producciones televisivas, seis películas y ha participado de cinco realitys siendo la última Dancing with the stars, donde se consagró como la ganadora. En 2001, fue nominada a mejor actriz de reparto por la telenovela Yo soy Betty, la fea donde también resultó ganadora.

Antes de su paso a la actuación, en 1997 realizó sus estudios de psicología. Hoy es una madre y esposa abnegada, que siempre pudo compaginar sus dos amores: Sus hijos y la actuación.

“Siempre fui una mamá muy apegada a mis hijos. Entonces, cuando me tocaba trabajar, iban conmigo. Si me tocaba ir a un país distinto, ellos también iban, cambiaban de colegio, haciendo un montón de cosas, hasta que un día ya se quedaron y dijeron: 'no más, necesitamos más estabilidad'. Y bueno, me quedé en un solo sitio hasta que ya están ahora grandes, y puedo hacer este tipo de cosas, irme por más meses. Yo siempre traté de tener una calidad en las relaciones con mis hijos, con mi familia, que era lo más importante”, indicó.

Actualmente, se encuentra de gira con la obra de teatro El diván rojo, que recorre varias ciudades de México. La comedia romántica fue escrita por Fernando Gaitán y cuenta con la participación de su inseparable y mejor amiga Natalia Ramírez, la implacable Marcela Valencia de la telenovela y Julio César Herrera, quien diera vida al simpático personaje de Freddy Contreras en Yo soy Betty, la fea.

“Se trata de un terapeuta (Julio César) y su paciente, que soy yo, pues ella es una mujer que le gusta mucho los chicos, los hombres, pero ya está cansada y quiere estar con uno solo. Entonces, ella va a un terapeuta para que le ayude a estar con un solo hombre. A mí particularmente me gusta mucho, tenemos un mensaje muy bonito para las parejas”, señaló Cepeda.

“Es muy chistoso. La gente se divierte mucho, pero también tiene un mensaje muy bonito para con las parejas y con las relaciones. Nos gusta mucho hacer este El diván rojo. Nos encanta. Por lo menos, a mí me gusta mucho hacerlo, porque es un personaje diferente y aparte de eso, la temática es distinta y salimos de varios tabúes que tenemos y se tocan muchos temas que a mí me gustan tocar”, refirió.

El diván rojo ya recorrió varios países de Latinoamérica y se espera que llegue al Paraguay en el 2023.

“Por ahora está en la hoja Paraguay, pero me encantaría visitar su país. No están muy claros con ese tema. No lo sé (muy bien), pero creo que tienen planes (los productores) de ir con El diván rojo próximamente en el 2023. Incluso, escuché que íbamos a ir a Paraguay, pero no sé cuándo. Yo sería feliz, porque yo nunca he estado en Paraguay", mencionó emocionada.

Para finalizar, agradeció a todo el público paraguayo por el amor que le brindaron a Betty la fea, a su personaje y por toda la luz que le brindan en redes sociales, donde ella está en contacto con todos y comparte divertidos videos de Tik Tok.

“Quiero agradecerles a toda la gente de Paraguay por ser tan lindos, por seguir viendo Betty la fea, por apoyarnos siempre. Ojalá pronto estemos allá para que podemos conocernos bien. Le mando un beso grande a todos. Muchas bendiciones y éxitos, mucho amor por sobre todo”, sentenció.