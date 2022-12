Lo que tenés que saber para iniciar la jornada

Se cierra la fase de grupos del Mundial 2022

Hoy se disputarán los últimos cuatro partidos de la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022.

Por el Grupo H jugarán Corea del Sur vs. Portugal y Ghana vs. Uruguay desde las 12:00, mientras que desde las 16:00 chocarán por el Grupo G Serbia vs. Suiza y Camerún vs. Brasil.

Festival AsuJazz

En honor al maestro trombonista Remigio Pereira, hoy a las 18:00, en la Estación del Ferrocarril de Asunción (Eligio Ayala casi México), se desarrolla el Festival AsuJazz, ofreciendo una velada con renombrados músicos internacionales y destacados artistas nacionales, quienes brindarán la oportunidad de disfrutar y mostrar la singularidad de este género. El acceso es libre y gratuito.

Concierto Navideño

En la fecha a partir de las 19:30, se realiza el tradicional recital de Navidad de la Embajada de Alemania en la Capellanía Sagrados Corazones de Jesús y María, la actividad es para disfrutar con familiares y amigos.

Cortes de luz por trabajos programados

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) informó sobre trabajos programados para este jueves, que afectan a barrios de Eusebio Ayala, Ciudad del Este.

Vacancias laborales

El Ministerio de Trabajo informó sobre 751 vacancias laborales para esta semana. Se trata de Asunción, Central y otras ciudades del país. Los números disponibles en el centro de atención al buscador de empleo para las diferentes consultas son (0983) 677-682, (0983) 608-705, (0981) 553-939 y (0983) 307-686. Clic aquí