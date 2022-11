Lizzo llegará a Portugal este julio de la mano del festival NOS Alive

Lizzo, cantante, compositora, música, rapera y actriz, alcanzó la fama mundial con su disco Cuz I Love You en 2019 gracias a éxitos como Juice, Tempo y Truth Hurts, que le dieron varios Grammy.

Con su disco Special, lanzado este año y que incluye el éxito About Damn Time, ha vuelto a entrar en la lista de nominados de los Grammy para 2023.

La cantante sorprendió en septiembre al ganar el Emmy al mejor programa de competición por Lizzo's Watch Out for the Big Grrrls, un formato de telerrealidad en el que varias mujeres compitieron por ser parte del cuerpo de baile en la gira mundial de la artista.

Días más tarde, tocó en un concierto una flauta de cristal que fue propiedad del presidente de EE.UU. James Madison (1809-1817), fabricada en 1813 por el artesano parisino Claude Laurent.

"Soy la primera y única persona en tocar esta flauta presidencial de 200 años" de antigüedad, escribió en Twitter la cantante, que comenzó su formación músical con la flauta.

La organización de la 15ª edición del festival NOS Alive, que tendrá lugar del 6 al 8 de julio en el Paseo Marítimo de Algés (a 10 kilómetros de Lisboa), ha confirmado la presencia de The Black Keys, los británico-irlandeses Idles, la estadounidense Angel Olsen y Tash Sultana.

La anterior edición de este festival, una referencia entre los eventos musicales europeos, tuvo lugar este pasado septiembre, cuando recibió 165 actuaciones, entre ellas las de Metallica e Imagine Dragons, y registró 210.000 visitantes.