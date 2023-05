Lista oficial de senadores, con los polémicos Erico Galeano y Mbururu

Una vez más, durante las contiendas, el Partido Colorado supo optimizar su voto duro, por lo que no solo logró posicionarse en los cargos para el Poder Ejecutivo, sino también en el Congreso Nacional.

En ese sentido, al igual que en la Cámara Baja, logró tener mayoría propia en el Senado, sumando un total de 1.319.617 votos para los cargos de senadores, dejando atrás a la Alianza Senadores por la Patria, con 702.776 votos en total, y como tercera fuerza queda Cruzada Nacional, liderado por Paraguayo Cubas, con 331.945.

De 45 escaños que componen la Cámara Alta, 23 serán ocupados por representantes de la Asociación Nacional Republicana (ANR); 12 espacios serán de la Alianza Senadores por la Patria, y cinco queda para Cruzada Nacional.

El Partido Encuentro Nacional, en tanto, se queda con dos bancas, mientras que Patria Querida, Frente Guasu y el Yo Creo solo tendrán un parlamentario que les representará.

El listado está encabezado por el colorado Silvio Beto Ovelar, quien con 281.752 votos en total se convirtió en el más votado de este periodo y ocupará nuevamente una banca en el Senado; seguido por el también reelecto senador Enrique Salyn Buzarquis (Alianza), con 124.978 votos; y el diputado Derlis Maidana (ANR), con 75.853 votos.

Después está el ex intendente de Paraguarí y gobernador del noveno departamento Juan Carlos Baruja (ANR), quien responde al movimiento Honor Colorado y fue electo por 71.652 personas; y el actual diputado liberal Sergio Rojas (Alianza), con 70.950 votos.

La lista prosigue con la abogada Yolanda Paredes (Cruzada Nacional), quien obtuvo 140.921 votos y de esta manera se constituye como la mujer más votada de la nueva Cámara Alta. Se trata de la esposa del líder de su partido, Paraguayo Cubas, quien fue candidato a presidente y se encuentra recluido en la Agrupación Especializada.

También están el empresario colorado Luis Pettengill, quien quedó con 61.042 votos; el senador Derlis Osorio, también de la ANR y oficialista, con 57.290 votos; el gobernador liberal de Concepción Édgar López (Alianza), con 62.942 votos.

El actual presidente del Congreso Nacional Óscar Cachito Salomón (ANR - FR), con 56.379 votos, fue electo para ocupar nuevamente una banca; la esposa del intendente de Asunción Óscar Nenecho Rodríguez, Lizarella Valiente (ANR, cartista), con 55.860 votos; además de la actual y polémica diputada liberal Celeste Amarilla (Alianza), con 42.131 votos

Uno de los casos más discutibles es el de Rafael Esquivel, alias Mbururu, quien fue votado por 51.397 personas, pero se encuentra recluido en prisión tras ser imputado por el presunto abuso sexual de un menor e incluso tiene cerca de 50 hechos punibles en su prontuario.

La senadora reelecta Lilian Samaniego (ANR), con 54.708 votos, y la diputada Kattya Gonzalez (PEN), con 100.083 votos, también presidirán una banca, mientras que otro polémico parlamentario que retomará el cargo de la mano del cartismo es el comisario Carlos Núñez Agüero (ANR), quien logró 54.483 votos, pero pesan sobre él especulaciones en cuanto al manejo de la cooperativa policial.

También están Ever Federico Villalba (Alianza), con 37.347 votos; el ministro del Ministerio de Desarrollo Social, Mario Varela (ANR), con 47.944 votos; el cuestionado ex intendente capitalino Arnaldo Samaniego (ANR), con 34.976 votos; el ex intendentable de Asunción Eduardo Nakayama (Alianza), con 28.503 votos; el ingeniero electrónico José Oviedo (Cruzada Nacional), con 18.098 votos

El ex intendente de Choré, distrito de San Pedro, Carlos Giménez (ANR), con 33.599 votos; el polémico diputado que lidera la bancada cartista Basilio Bachi Nuñez (ANR), con 31.487 votos; el ex ministro del Interior Rafael Filizzola (Alianza), con 28.203 votos; siguen también en la lista.

Además del también cuestionado ex titular de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap), Natalicio Chase (ANR), con 29.977 votos; el diputado Colym Soroka (ANR), con 29.806 votos; la senadora Hermelinda Alvarenga (Alianza), con 26.241 votos; y la licenciada Zenaida Concepción Delgado (Cruzada Nacional), con 12.854 votos.

Sigue el diputado de Honor Colorado Erico Galeano (27.974 votos), pero recientemente fue desaforado en la Cámara de Diputados, debido a que fue imputado por lavado de dinero y asociación criminal en el marco del operativo A Ultranza PY. Este jueves se admitió su imputación y su audiencia de imposición de medidas será el próximo 2 de junio.

Los demás senadores electos son el diputado José Pakova Ledesma (Alianza), con 25.250 votos; el diputado Hernán David Rivas (ANR), con 25.202 votos; el reelecto senador Patrick Kemper (PEN), con 7.302 votos; el senador Enrique Riera (ANR), con 23.587 votos; Orlando Penner (PPQ), con 14.190 votos; el senador Dionisio Amarilla (Alianza), con 24.794 votos.

El gobernador de Caazapá que respondía al oficialismo, pero luego pasó al cartismo, Pedro Pipo Diaz Verón (ANR), con 22.780 votos; Norma Beatriz Aquino (Cruzada Nacional), quien se hace llamar como Yamy Nal, con 12.648 votos; el reelecto senador Javier Zacarias Irún (ANR), con 22.491 votos, quien fue procesado por lesión de confianza y declaración falsa.

El dirigente liberal Lider Amarilla (Alianza), logró quedarse con una banca, con 24.368 votos, además de los reelectos senadores Juan Afara (ANR), con 21.347 votos; Esperanza Martínez (Frente Guasu Ñemongeta), con 11.739 votos, Blanca Ovelar (ANR), con 17.871 votos.

Finalmente, en la lista de nuevos senadores figuran también Lourdes Noelia Cabrera (Alianza), con 22.289 votos; Gustavo Leite (ANR), con 15.977 votos, y Rubén Velázquez (Yo Creo), con 18.512 votos. Todos asumirán el 1 de julio próximo.

Resolución del TSJE

Durante la madrugada de este jueves, el TSJE emitió la resolución por la cual pone fin al cómputo de resultados de las últimas elecciones y confirmó a las autoridades electas.

La jugada del organismo electoral se dio poco después de que se le hayan retirado los fueros al diputado cartista Erico Galeano para someterse a la Justicia, con lo que vuelve a contar con inmunidad como legislador de la Cámara Alta.

En principio, el acto de proclamación estaba previsto para el 9 de junio próximo, pero llamativamente se adelantó para para el 30 de mayo, que será en el Banco Central del Paraguay.

El documento proclama a Santiago Peña como presidente de la República, con más de 1.290.000 votos, mientras que su dupla Pedro Alliana como vicepresidente.

Finalmente, el cronograma electoral prosigue con la presentación de cuentas por parte de los candidatos participantes de las elecciones, también prevista para el 30 de mayo, mientras que el 13 de julio será la publicación de las rendiciones de cuentas presentadas por las organizaciones políticas.