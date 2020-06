Liberan a 5 guacamayos rojos para reintroducirlos en Argentina

Los Esteros del Iberá hoy rebosan de vida silvestre, pero algunas especies nativas aún faltan para que este ecosistema vuelva a estar completo.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Yerbalito, una reserva privada de rewilding al norte de Iberá, es el segundo sitio de liberación en donde cinco guacamayos rojos juveniles se suman a la primera población silvestre de la especie, tras más de cien años de extinción en Corrientes, y medio siglo en Argentina. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Varios registros de exploradores entre 1809 y 1945 indican que, históricamente, el guacamayo rojo (Ara chloropterus) volaba en los cielos del norte argentino. Sin embargo, su caza para alimento, mascotismo y ofrendas, sumadas a la actividad ganadera que se desarrolló en los siglos XVIII y XIX lo llevaron a la extinción.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Gracias al trabajo colaborativo entre gobiernos, como el de la Provincia de Corrientes, e instituciones como la Administración de Parques Nacionales, el Ecoparque de Buenos Aires y Fundación Temaikèn, suman 15 los guacamayos que habitan y sobrevuelan el norte del Gran Parque Iberá, dando mayor esperanza a que la especie vuelva a cumplir su rol ecológico en este ecosistema y ayude a revitalizar al bosque paranense.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀El Proyecto Iberá busca recuperar la fauna nativa de los Esteros del Iberá y generar un modelo sostenible de desarrollo a partir de la recuperación de ecosistemas y el turismo de naturaleza.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Conocé más sobre este suceso en las Crónicas de Rewilding siguiendo el siguiente link: https://rewildingargentina.org/cinco-guacamayos-nuevo-nucleo-gran-parque-ibera/____________________________________Although the Iberá Wetlands are teeming with wildlife, some species are still missing to recover a complete ecosystem.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Yerbalito, a private rewilding reserve located in the northern Iberá, is the second site for releasing five red-and-green macaws, which joined the first wild population of the species after being extinct in Corrientes, Argentina, for over half a century.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Historical records between 1809 and 1945 describe the presence of the species (Ara chloropterus) in northern Argentina. But hunting, domestication, religious offerings, and cattle ranching during the eighteenth and nineteenth centuries drove this charismatic, large bird to extinction in Corrientes.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Today, 15 red-and-green macaws live in the Greater Iberá Park as a result of the collaborative work between governments and institutions, bringing hope for the species to fulfill their ecological role and recover the health of the Paraná forests.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀The Iberá Project seeks to return the native wildlife to these wetlands, and promote a sustainable economic model for the development of local communities based on ecotourism activities.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Fundación Rewilding Argentina - Tompkins Conservation - Ecoparque de Buenos Aires - Fundación Temaikèn - Centro de Conservación Aguará⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀|#Rewilding_Argentina |#Rewilding |#Conservation |#Ibera |#Corrientes |#GuacamayoRojo |#Reintroduction |#EndemicSpecies |#KeystoneSpecies |#Nature |#Macaw