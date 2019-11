Legitimidad democrática y urnas electrónicas

Luego de una larga lucha ciudadana con el apoyo de algunos políticos, la ley de desbloqueo de listas sábana, que contempla el uso obligatorio de urnas electrónicas que impriman papeletas de votación, fue aprobada en abril. En menos de un mes, el presidente Mario Abdo Benítez le dio su venia con un mensaje triunfal: “Hoy promulgamos la Ley de Desbloqueo de Listas. Es un gran paso para el fortalecimiento de nuestra democracia y una victoria de todos los paraguayos”. Lo hizo a pesar de algunas voces de su partido que le pidieron vetar.

Fue considerado un triunfo ciudadano. Finalmente, los electores tenían la herramienta para “castigar” a los candidatos escombros, delincuentes o peones de mafias que inundan las listas partidarias. Los partidos no tuvieron la capacidad ética para frenar la ley. Ni siquiera la alerta de eminentes politólogos de que el sistema no solo no cambiará, sino que empeorará la representación política con la consecuente destrucción del sistema de partidos convenció a la gente.