Lea Giménez: "El sector agro debe aportar más"

“El sector agro todavía contribuye demasiado poco a nuestra economía y la realidad es que el sector sojero tiene un impacto ambiental importante que hay que tomarlo en cuenta”, indicó en contacto con Radio Monumental 1080 AM.

Las opiniones de la ministra saliente son contrarias a la postura del presidente electo Mario Abdo Benítez, quien rechaza cualquier idea de aumentar tributos al sector sojero.

Partidos de la oposición presentaron en el periodo legislativo anterior un proyecto de aumento del impuesto a la exportación de soja en granos. El texto había sido aprobado en general en el Senado y no se logró el tratamiento particular, lo cual implica que se debe volver a estudiar. Sin embargo, no existe intención por parte de legisladores colorados de tocar el tema.

Igualmente, la ministra de Hacienda habló sobre el decreto recientemente promulgado que establece que corresponderá la devolución del 50% del IVA a las compañías que exporten productos agropecuarios obtenidos a través de procesos básicos, primarios o de incipiente industrialización. Entre estos se encuentran los pellets, el aceite y la harina de soja.

“Incluso con la devolución del 50%, lo que termina pasando después de todo este proceso tributario, no solo el IVA, sino otros impuestos también, ese sector (en referencia a las agroindustrias) prácticamente termina subsidiado a través de los años debido a esa devolución del IVA del 50%, peor sería si era 100%”, estimó.

IRP: Los que ganan más deben pagar más

La ministra también se refirió a la necesidad de modernizar el sistema tributario. Calificó al Impuesto a la Renta Personal (IRP) como un impuesto formalizador pero insistió en que además debe ser recaudador, “que no tenga tantas deducciones”.

“Los que más tienen, más deducen y se genera como un subsidio”, cuestionó. Agregó que el IRP debe comportarse como “una escalerita”, con tasas graduales y “equidad”, de modo que “el que tiene más, debe contribuir más”.

Explicó que el hecho de pagar el 10%, por ejemplo, puede ser una gran carga para una familia con bajos ingresos, lo que una con altas ganancias “ni siente”. “La realidad es que si tu salario es bajo, el 10% es mucho”, concluyó.