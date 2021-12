"Le clavé, le quité la cabeza y murió la chica. Me arrepiento, pero ya ocurrió ya. Qué vamos a hacer más. Pido que me disculpe la mamá de esa chica, tiene sus consecuencias esto. Pero ya pasó, ya no podemos lamentar nada, ya murió la chica", expresó.

El hombre comentó que dos días atrás la mujer le robó cocaína que no era de él y que guardó frente a la vivienda de la víctima. Afirmó que le pidió que le devuelva, porque de lo contrario, él iba a ser asesinado. Sin embargo, supuestamente, Cyntia hizo caso omiso al pedido del autor confeso del crimen.

"'Cada persona aguanta su bronca' me dijo (ella) y yo le dije 'voy aguantar también mi bronca' y ocurrió lo que ocurrió ayer (el crimen). Reconozco (ser el autor del homicidio) porque no sé mentir", agregó.

Escobar afirmó que la apuñaló a la altura del corazón y que decidió decapitarla porque con "nervios nadie mide las consecuencias". Además, negó haber abusado sexualmente de la mujer.

"Estoy arrepentido. Se dice muchas versiones, pero a mí no me importa lo que se diga. Yo sé lo que pasó y Dios también sabe", expresó.

Confesó que la mató "por venganza" porque "no le quiso dar una cosa que valía su vida". Explicó que el dueño de la droga le iba hacer a él lo mismo.

"Me robó la droga ajena y las consecuencias me iba a pasar así como le pasó a ella si me encuentra su dueño", agregó.

El hombre negó que la venía amenazando y sostuvo que en la noche de este martes último la encontró en la vía pública y que hubo una discusión, y luego acabó con su vida.

El hombre afirmó que no la mató por plata ni por orden de nadie y que él la conocía desde criatura porque vivía en el mismo barrio. Además, aseguró que es el segundo homicidio que comete.

En conversación con la Policía Nacional, el detenido confesó que este martes, siendo las 4.30 aproximadamente, depositó la cabeza de la víctima en una bolsa de polietileno de color negro y la arrojó en un basurero ubicado en la vereda de un domicilio particular, a dos cuadras del lugar del hecho.

Las cámaras de seguridad de la zona lograron ubicar al hombre en las inmediaciones del macabro hallazgo a esas horas de la madrugada, por lo que ya se había iniciado su búsqueda.

Cristhian Daniel Escobar Ocampos es un ex convicto que contaba con una orden de captura por coacción sexual. Además, posee antecedentes por hurto en grado de tentativa (año 2008), robo agravado (año 2009), hurto agravado (en los años 2010, 2016, 2017, 2018 y 2020).