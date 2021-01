Las sensaciones de los nuevos

Al mediodía, tres de los titulares dejaron sus sensaciones en charla con FALG.

Para Edwar López fue su debut amistoso con la Franja y expresó: “Personalmente me sentí muy bien, voy conociéndome con mis compañeros de a poco. El DT me pidió que tuviera libertad para jugar”, mencionó el volante, quien jugó por izquierda. Sobre las indicaciones del Pipo, dijo: “Me recalcó mucho, ganar línea de fondo. Además, la espalda del lateral y los centrales”. En cuanto a su posición en el campo, expuso: “Soy extremo. En Huila jugué muchas veces en línea de 5 y quedaba de lateral. También jugué de 9, pero siempre me ha gustado jugar de extremo”. Concluyendo la nota, el colombiano aseveró que “cuando me dijeron para jugar en Olimpia, dije vamos y me vine. No lo pensé dos veces”.

EL CHELO. Por otra parte, Marcelo Estigarribia, también reciente incorporación del Decano, jugó de lateral izquierdo, en el primer amistoso y mencionó: “Es un paso muy importante en mi carrera. Olimpia es un club muy prestigioso. Todo torneo que disputa tiene la intención de pelearlo”. El experimentado Chelo, surgido de Sport Colombia que debutó en Cerro Porteño en el 2005, destacó las instalaciones donde el campeón realizó la pretemporada: “La Villa Olimpia es excelente, no tiene nada que envidiarle a ningún club de Europa. Cuando surgió la posibilidad de venir, no dudé ni un momento por los objetivos”.

ROJAS. El volante central y referente Rodrigo Rojas realizó breves destaques de sus nuevos compañeros con quien le tocó jugar ayer. Del volante Ramón Sosa se refirió así: “Es un chico con mucha predisposición. Tiene armas para seguir creciendo”. Sobre la impresión que le causó Edwar López: “Es muy explosivo, muy encarador. Tiene calidad”, y con relación a Estigarribia Rojas indicó: “Mi relación con Chelo va más allá del fútbol. Es una satisfacción volver a compartir plantel con él”.

AMISTOSO. Olimpia, en primer turno, ganó por 3-1, en el estadio Tigo Manuel Ferreira. Los goles fueron de Jorge Recalde (2) y Carlos Rolón; el tanto del Kelito, el empate parcial, fue obra de Orlando Gallardo, quien cumplió la ley del ex, que debutó en el 2014 con Diego Alonso de DT.

La alineaciones: Olimpia 3: A. Aguilar; A. Benítez, C. Rolón, A. Alcaraz, M. Estigarribia; R. Sosa, R. Rojas, R. Ortiz y E. López; J. Recalde y G. Paiva. DT: Néstor Gorosito.

River Plate 1: D. Azcona; O. Gallardo, W. Cabrera, G. Giménez y M. Otazú; A. Contrera, I. Miño, A. Quiñónez y D. Godoy; P. Zeballos y D. Pérez. DT: Mario Jara.