La guitarrista clásica Berta Rojas habló este viernes con radio Monumental 1080 AM después de obtener dos históricos Grammys en las categorías Mejor Álbum de Música Clásica y Mejor Obra/Composición Contemporánea durante la 23ª entrega anual de los Grammys Latinos, celebrada en Las Vegas, EEUU.

Con la calidez que la caracteriza, primero afirmó que no tenía palabras para expresar su emoción. Luego lamentó que en Paraguay no se tenga una industria de la música.

Rojas mencionó que la única forma de llegar a los Grammys es con la excelencia, por lo que insta a los diferentes artistas a hacer un producto realmente competitivo desde el corazón.

“De alguna manera le pusimos todo aquello que estuvimos trabajando con los años y que fuimos aprendiendo de cómo hacer un material, de contar esas historias. Me siento muy agradecida por esta oportunidad”, manifestó.

La artista relató que la ilusión fue creciendo semanas antes de la premiación, pero, en contrapartida, mencionó que las desilusiones también pueden ser muy grandes, ya que ella había sido nominada en otras ediciones sin haber logrado el premio.

No obstante, contó que decidió darse el derecho de disfrutar e ilusionarse, mucho más cuando la gente de Paraguay comenzó la campaña ¡Crucemos los dedos!, con lo que llegó cargada de amor y fuerza.

En ese sentido, reveló que no se imaginaba ganar los dos Grammys y que incluso hacían bromas al respecto. El festejo fue con la familia, los primos, amigos y el equipo de trabajo.

La paraguaya mencionó que apenas empezó la ceremonia ya anunciaron su nombre y no le dieron ni siquiera tiempo de prepararse.

También detalló que su último álbum Legado es un homenaje a las pioneras de la guitarra, Ida Presty y María Luisa Anido, con el objetivo de hacer que el legado de las mujeres siga siendo importante y reavivar el fuego de dar a conocer su trabajo e historia.

Los Grammys para potenciar el trabajo

Sobre el Grammy, Berta Rojas dijo que lo ve como una plataforma que se abre para potenciar su trabajo. Afirmó que la pandemia le dejó como enseñanza de que hay que subir y respetar los procesos y sus tiempos.

“Voy a ver lo que el mercado también me va deparando, conocí mucha gente, he escuchado muchas propuestas y veré qué de todo esto termina haciéndose realidad”, expresó.

De igual manera, dijo que está abierta a las propuestas, pese a que ya encontró su lugar y está contenta enseñando en Berklee College of Music y también con su proyecto en Paraguay.

La reconocida guitarrista confesó que no deja nunca de estudiar y que se trata de su pasión y un desafío constante de dar lo mejor de sí. “Si yo no practico un día se nota, es mi pasión, no sé hacer las cosas de otra manera, mi desafío es dar lo mejor de mí”, sostuvo.

"El Paraguay también puede"

Entre otras cosas, la renombrada guitarrista dijo estar convencida de que Paraguay puede, aun sin contar con las ventajas que tienen otros lugares del mundo.

“Ese esfuerzo nos da también una cuota de autenticidad. Como tenemos que trabajar tan duro para conseguirlo, nosotros nos ganamos ese lugar, con una convicción que a veces es difícil encontrar cuando las cosas están servidas”, aseveró.

“Cuando se hace arte desde el corazón viaja esa propuesta de una forma diferente que cuando se consigue algo con el objeto de tener éxito. Creo que en el arte hay que trabajar desde el corazón, porque es la única forma en la cual ese arte va a permanecer”, aseguró.

Para Berta, el público es muy inteligente y sabe diferenciar, por lo que cree que el arte que se consigue desde la honestidad es el que, de alguna manera, aunque no tenga el reconocimiento hoy, lo va a lograr en algún momento.

“La figura de Agustín Barrios crece y crece con el tiempo, porque es un arte como él mismo concebía, 'preñado a sinceridad', decía él”, expuso.

La guitarrista dijo que la palabra "éxito" le hace un poco de ruido, porque cree que cuando se hace con el deseo de tener éxito tiene poca vida. Consideró que es mejor hacer arte por el deseo inmenso de comunicar algo.

“A través de la música uno puede comunicar todo ese universo que guardamos dentro nuestro”, apuntó.

Finalmente, adelantó que aún no sabe cuándo vendrá al país, ya que aún se debe grabar su nombre en los premios, pero la verdad desea que los premios se encuentren en Paraguay.