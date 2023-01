Las noticias más relevantes de la jornada

Ex secretario de Javier Ibarra es el principal sospechoso de su homicidio

El ex secretario del ex fiscal de la Unidad Especializada Antidrogas del Ministerio Público y ex viceministro de Seguridad Interna Javier Ibarra fue detenido como el principal sospechoso del homicidio de su ex jefe, ocurrido el 24 de noviembre pasado. Lea más.