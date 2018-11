“La solución no pasa por dar más clases de matemática o de lengua”

Para Rodolfo Elías, docente investigador, “que estamos mal” en educación “ya lo sabemos” desde hace rato. “Lo interesante –dice– es qué hacemos con esta información”.

Existen estudios locales sobre la enseñanza de matemática y lengua que indican hacia a dónde se debe apuntar para superar limitaciones en esos campos de aprendizaje. En principio, se debe revisar –dice– los textos de Matemática para poner en remojo tanto la didáctica como la metodología de enseñanza.

“Si tenemos déficit en lengua y matemática, la solución no es dar más clases de lengua y matemática solamente. Esto son resultados de una serie de otras cosas”, dice sobre lo que sucede antes en el preescolar.

Un análisis local sobre los textos de matemáticas encontró –cuenta– “muchos problemas didácticos, metodológicos” y de contenido. Por lo que entiende que se debe trabajar con los docentes en la revisión de los materiales.

“No se trata solo dar más esas disciplinas, sino de pensar la educación más integral: para que un niño aprenda lengua tiene que aprender, por ejemplo, a amar la lectura que pasa por descubrir los cuentos, lo que es la escritura, la literatura, etc.”, refiere y menciona que la matemática se relaciona desde la música.

“La música ayuda mucho al desarrollo del pensamiento matemático, esas son cosas que se saben en el campo pedagógico. Hay que pensar en tener una visión más amplia acerca de lo que es el proceso de desarrollo-aprendizaje”, completa.

Otro foco a tener en cuenta es la “atención a la primera infancia”, antes de los 5 años, donde “hay poca cobertura del sistema educativo”. Se tiene información certera sobre el nivel en aula, desde el primer grado en adelante, pero no lo que ocurre en preescolar, en el jardín de infantes, etc.

Acuerdo. Elías es partidario de que el MEC abra “espacios de discusión” para acordar políticas de educación. Para ello deben participar los diferentes actores del sistema para revisar el modelo, la desfasada reforma de 1994 y “establecer políticas de Estado” que sirvan de eje, por ejemplo, para reorientar la formación docente.

Francisco Giménez, ex viceministro de Educación para el Desarrollo Educativo, coincide que es impostergable la necesidad de reorientar la política educativa. “Seguimos con los delineamientos de la década de los ’90. Esa reforma no ha sido evaluada como proyecto educativo. No hemos hecho una evaluación macro: la situación de las escuelas, los docentes -en términos de actualización y formación permanente-; los recursos que ellos requieren para poder desempeñar sus tareas en el aula. Entonces, es una necesidad urgente de cambiar un proyecto totalmente desfasado”, sustenta.

A su juicio, existe una “corresponsabilidad” de la situación actual de la educación. “Las autoridades políticas que son los que deciden el presupuesto educativo y las mejoras; hay una corresponsabilidad de los directivos de las instituciones, de los docentes y de la sociedad, en general, aunque suene sin sustento, porque a nadie le indigna este tipo de resultados”, remata.

500.000 alumnos del 3º, 6º y 9º de la Escolar Básica se sometieron a la evaluación junto con los del 3er curso dela Media.

6% del total de evaluados tienen puntaje satisfactorio en Matemáticas y Comunicación en el tercer curso dela Media.

20 de los evaluados en la misma asignatura en el último año del primer ciclo de la Escolar Básica están en el nivel 4.

23% en 3er grado tienen el nivel 1 o insatisfactorio en Lengua, en Asunción.En Guairá, el 18% es insatisfactorio.

“Modo de capacitar está equivocado”

“Seguimos con el mismo método de capacitar a los docentes de manera genérica, sin atender a las necesidades que requieren el docente determinado por su contexto (...) En Asunción hay dos realidades: escuelas en riberas y las de los barrios y el centro. Ni hablar en el resto del país (...) Estamos al borde de la locura en lo que hace a capacitación docente porque hacemos exactamente lo mismo desde la implementación de la reforma del 94 y esperamos que dé resultados distintos”. Francisco Giménez, ex viceministro.

“Factores no escolares tienen mucha influencia”

“Los resultados educativos no dependen solo de la escuela. Tiene que ver con las condiciones sociales, económicas, pobreza, etc. Desde los primeros estudios de este tipo se ha encontrado factores no escolares que tienen mucha influencia en los resultados. Eso nos lleva a pensar que las políticas deben ser integrales y hay que pensar en términos de políticas de desarrollo, de superación de la pobreza. La escuela sola, por más que meta todo lo imaginable en propuestas educativas, es insuficiente”.

Rodolfo Elías, docente investigador