La revista Rolling Stones actualizó su ránking de mejores canciones de todos los tiempos

En total, fueron elegidas unas 4.000 canciones y a partir de ahí se realizó la selección de unas 500, donde predominaron los géneros de hip-hop, country moderno, indie rock, reggae y r&b.

De las 500 canciones, solo se encuentran tres temas en español y uno en portugués, mientras que las demás son en inglés y la mayoría lanzadas en Estados Unidos.

El top 10 del ranking está conformado por éxitos en orden decreciente como: Hey ya, de Outkasst (2003), Dreams, de Fleetwood Mac (1977), Get ur freak on, de Missy Elliot (2001), Strawberry fields forever, de The Beatles (1967), como también What's going on, de Marvin Gaye (1971).

La lista continúa con Smells like a teen spirit, de Nirvana (1991), Like a rolling stone, de Bob Dylan (1965), A change is gonna come, de Sam Cooke (1964), Fight the power, de Public Enemy (1989) y finalmente en el puesto número uno Respect de Aretha Franklin (1967).

La música en español que más alto llegó en la lista es la Gasolina de Daddy Yankee, que alcanzó el puesto 50. Mucho más atrás, en el puesto 351 se encuentra Ponta de Lança Africano (Umbabarauma), del músico brasileño Jorge Ben y en el puesto 405 aparece Selena, con Amor Prohibido.

También figuran Celia Cruz con La vida es un carnaval en el puesto 439 y Santana en el 479 con Oye, cómo va de Tito Puente, que fue re versionada por varios otros artistas.