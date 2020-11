La Premio Planeta Eva García revela que huye del sexismo cuando lee y escribe

"En mi entorno, en mi vida, nunca he diferenciado el sexo masculino o femenino y así ha sucedido siempre en mis novelas. Nunca me he fijado en si mis personajes eran hombres y mujeres, me he fijado en que eran personas a las que les pasaba algo interesante como para contarlo", señaló en una rueda de prensa virtual la escritora española Eva García de Urturi.