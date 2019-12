La paraguaya que cumplirá el sueño de una prótesis biónica en EEUU

Su historia se remonta al día de su nacimiento, pues vino al mundo con una condición física congénita conocida como Braquidactilia.

En contacto con Monumental 1080 AM, Mar explicó que se trata de una malformación ósea que le afectó los cinco dedos de la mano izquierda. Según señaló, en pocas palabras, el diagnóstico se define como “la falta de dedos en las manos y/o pies”.

“Tuve, durante mi crecimiento y sigo teniendo, dificultades en varios aspectos de mi día a día. Ahora con 26 años me estoy dando la oportunidad de soñar con esto; porque hasta ahora es eso, el sueño de tener una prótesis biónica que mejoraría mi calidad de vida”, comentó la joven.

Más allá de lo meramente estético hizo hincapié en las limitaciones que ello implicó. El lograr que abrir frascos, atarse el cabello, abrocharse botones o atar cordones no sean un problema o se conviertan en una “auténtica pesadilla”.

“Cuando tenés todos los dedos me imagino que no te das cuenta de tu capacidad. Cuando te faltan tenés que adaptarte o darle la vuelta para hacer las cosas cotidianas. A mí se me caen vasos, platos y otras cosas”, refirió.

Pero este no es su primer intento por optar a algo tecnológico para ayudarla. De su lista es la tercera, las dos anteriores se dieron años antes en nuestro país. Días atrás, Mar viajó hasta Portland, Estados Unidos, para concluir la primera etapa de este sueño.

Una mano para Mar.jpg La prótesis diseñada para Mar estará adecuada conforme al grado de capacidad ósea que tiene en cada uno de sus dedos. Foto: @zepplna

Pero esto que al principio consideró imposible empezó a rondar en su cabeza específicamente en el mes de junio, cuando mediante redes sociales conoció una compañía norteamericana que fabricaba las prótesis biónicas.

Mar jamás imaginó que en octubre pasado su oportunidad se tornaría más que cercana, y menos en medio de un viaje que había hecho por trabajo.

Con apoyo de personas cercanas a su entorno laboral, dos latinos residentes en Miami le ofrecieron ayuda para poder acceder a esta prótesis. Fue así como llegó a Naked Prosthetics.

La joven detalló que este artefacto no requerirá de una intervención quirúrgica y estará adaptado conforme al grado de movilidad ósea de cada dedo. En su caso, tendrá la fusión de dos tipos de prótesis, por lo que su costo asciende los USD 50.000.