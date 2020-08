La otra peste que hay que derrotar

El coronavirus (Covid19) es una enfermedad que sigue dando dolor de cabeza porque a pesar del esfuerzo de los mejores científicos del mundo, no existe aún un medicamento eficaz que lo controle. Hay una carrera por descubrir la vacuna, hay ensayos prometedores pero no certezas. Puede que nunca se encuentre la cura, así como no hay para la simple gripe y otras afecciones con las que se aprende a convivir, a veces con éxito, a veces no. Es un virus misterioso, de origen desconocido (solo se sabe dónde surgió geográficamente) al que solo se lo combate por el momento con rústicas herramientas como lavado de manos, distanciamiento físico y mascarillas.