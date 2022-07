La omnipresencia alemana en Paraguay

Las colonias alemanas promovidas por el Gobierno paraguayo se establecieron en 1871, en Yaguarón. Esta colonia duró poco debido a la falta de organización de la recepción de inmigrantes. No fue hasta 1881, bajo el Gobierno de Bernardino Caballero, cuando comenzó la inmigración organizada con la colonia alemana de San Bernardino. A partir de esa década se puso en marcha una dinámica, a través de una misión alemana a Paraguay para estudiar las posibilidades y ventajas que el país podía ofrecer a la inmigración a gran escala de ciudadanos alemanes. Los inmigrantes se rigieron por la Ley de Inmigración de 7 de junio de 1881, la primera ley general de inmigración y colonización que regula la venta de tierras y fomenta la inversión de empresas extranjeras.

En este contexto, la primera colonia privada se fundó con el nombre de Nueva Germania por iniciativa del cuñado del filósofo alemán Federico Nietzsche, Bernhard Förster y su esposa Elisabeth, hermana de Nietzsche. La intención de Förster era reunir a alemanes que compartían la misma ideología antisemita para desarrollar una «raza aria». La utopía de una colonia para preservar la pureza de sangre alemana. Considerado antisemita, Förster se inspiró en los escritos musicales de Richard Wagner y decidió que la mejor manera de lograr su objetivo era abandonar Europa y encontrar un lugar para establecerse en Sudamérica. Förster era entonces el jefe de un grupo antisemita prusiano. Su idea era fundar una colonia según los preceptos völkisch de la época, es decir, establecer un proyecto de civilización que excluyera a los judíos.

Bernhard Förster realizó su primera visita a Paraguay en 1883. Durante su estadía, visitó la recién creada colonia de San Bernardino, lo que influyó en su decisión de establecer una colonia agrícola en Paraguay. En Alemania, Förster lanzó una campaña publicitaria para reclutar colonos. Förster se casó con Elisabeth Nietzsche (hermana del filósofo Friedrich Nietzsche) en 1885 en Naumburg. En su primera visita a Paraguay escribió un libro, que publicó en Alemania en 1886, en el que describía las posibilidades de fundar una colonia en la región. De regreso a Paraguay con su esposa Elizabeth, el 1 de marzo de 1887, estableció la colonia Nueva Germania sobre el río Aguaray Guazú, a 90 kilómetros de Concepción en el Departamento de San Pedro, en 22.500 hectáreas de tierra. Según la ley de inmigración, Förster debía asentar a 140 familias en la colonia en un plazo de dos años. En el primer año llegaron 40 familias alemanas y al año siguiente su número llegó a 160.

La historia de la colonia Nueva Germania se conoce mejor a través del intercambio de cartas entre Elisabeth Nietzsche y su madre Franziska y las enviadas a su hermano Friedrich Nietzsche. La primera carta de Elisabeth a su hermano explica que fueron bien recibidos en Paraguay. Elisabeth le pidió a su hermano que viniera a Paraguay y se estableciera con ellos, el precio de la tierra empezaba a subir, el país era pacífico, podría vivir con seguridad y hacerse rico en poco tiempo.

En la carta de junio de 1887, Nietzsche menciona la petición de su hermana de que invierta en Nueva Germania. Ironiza que espera que Alemania ayude a la colonia de Förster expulsando a todos los antisemitas de Alemania obligándolos a trasladarse a Paraguay. La idea de Förster era similar a la de William Lane, fundador de la colonia de Nueva Australia, de vivir en una colonia cerrada con reglas y administración cooperativas. Los rastros de estos primeros grupos utópicos se desvanecieron en las primeras décadas del siglo XX.

Nietzsche preocupado por el bienestar de su hermana de su aventura en Paraguay, le escribió: «Has cometido una de las mayores tonterías, querida, ¡por ti y por mí! Su conexión con el líder antisemita es totalmente ajena a mi naturaleza y me llena de ira y melancolía. Usted dijo que se casó con el colonizador Förster y no con el antisemita, y eso es cierto; pero a los ojos del mundo Förster seguirá siendo hasta su muerte el líder antisemita». En la respuesta a su hermano, Elizabeth admitió que cuando su marido estaba en Sudamérica y necesitaba a alguien que le defendiera en Alemania, había adoptado temporalmente una posición antisemita para complacer a su marido. Sin embargo, añadió que el antisemitismo «siempre le ha desagradado y no tenía motivos para ser antisemita».

Nueva Germania comenzó a prosperar y la colonia se centró en la agricultura y la ganadería. Pero las malas decisiones comerciales y financieras hicieron que las operaciones de la colonia fueran cada vez más difíciles, Förster se encontró al borde de la quiebra. Los colonos trabajaron la tierra, pero una vez más el aislamiento de la colonia por la falta de carreteras y la inexperiencia de la mayoría de los colonos en la agricultura impidieron su desarrollo. Bernhard Förster se suicidó en 1889 a la edad de 46 años en San Bernardino. ¿Estaba su suicidio relacionado con el fracaso de la colonia? Esta pregunta sigue sin respuesta, pero lo que es seguro es que este acto no supuso el fin de la colonia. Tras la prematura muerte de su fundador, la ideología inicial no se hizo realidad. Förster no dejó ningún heredero de su ideología. Su viuda se encargó de mantener la colonia y, antes de su regreso a Alemania, el Gobierno le transfirió las seis leguas cuadradas, es decir, 11.250 hectáreas de tierra, en virtud de la ley del 16 de abril de 1891. Elisabeth también tuvo que conceder títulos de propiedad a los colonos.

Elisabeth Förster-Nieztzche regresó a Alemania en el verano de 1893, tras vender su propiedad al barón von Frankenberg-Lüttwitz. La colonia estaba formada por 193 alemanes (90 familias). Tras un segundo viaje a Alemania, Elisabeth regresó definitivamente el 15 de enero de 1895, donde se hizo cargo del archivo dejado por el filósofo Nietzsche, pero fue muy criticada por hacerse cargo del mismo. (Elizabeth murió el 8 de noviembre de 1935). Al año siguiente (1896) la colonia se redujo a 175 personas, de las cuales 72 eran alemanes, y el resto belgas, austriacos y suizos, que fundaron la Sociedad Colonizadora Nueva Germania del Paraguay. El nombre de la colonia continuó y el lugar se abrió a otras nacionalidades.

Junto a este primer asentamiento privado, la primera ley de migración promulgada en Alemania en 1897 contribuyó a fortalecer la emigración al Paraguay, como escribió el cónsul alemán en Argentina. «Tenemos que asegurar territorios colonizables, que puedan ofrecer un hogar al alemán. Hay una región que responde a estas necesidades en Sudamérica, y en particular el sur de Brasil y Argentina, en la región de Misiones, a orillas del Paraná».

La Ley alemana Nº 2393 del 9 de junio de 1897 sobre la emigración a países no europeos, define las condiciones previas que deben ayudar a los emigrantes alemanes. Establece las normas para los agentes de emigración, así como para el transporte de emigrantes: Quien desee transportar emigrantes a países fuera de Alemania debe obtener un permiso del Consejo Federal y del canciller del Reich, que puede concederlo o rechazarlo.

La propaganda sobre Paraguay en Alemania y en los países vecinos fomentó la migración, lo que llevó a la formación de otras colonias alemanas en las décadas siguientes. Para fomentar la inmigración, el gobierno paraguayo estableció acuerdos ventajosos con empresas privadas y concesionarios para desarrollar colonias alemanas en el sur del país. Mediante la ley del 12 de setiembre de 1898 se concedieron tierras a empresas privadas para la creación de colonias. Así, Reverchon y Clos fundaron la colonia Hohenau. Los concesionarios se comprometieron a traer colonos con familias, a construir carreteras y a crear establecimientos industriales de acuerdo a la ley.

