La crisis por Covid-19 obliga a postergar la Expo Mariano 2020

Ambos gremios conforman el consorcio que está cargo de la exposición anual en un espacio de 26 hectáreas, en la ciudad de Mariano Roque Alonso, donde la aglomeración de personas, determina en parte el éxito de las actividades, pero en esta ocasión representa un riesgo para la propagación del Covid-19.

“Tenemos gente que nos pidió que se postergue porque la situación con sus empresas cerradas, teniendo que pagar sueldo, teniendo deudas contraídas y no poder vender, no les da oxígeno a ellos como para poder participar, porque lo que quieren ellos es posicionar su marca en el mercado, pero si la situación económica no está bien, siempre prefieren no participar o piden que se mueva para más adelante”, argumentó Ruiz.

Las grandes empresas ya fueron confirmando en los últimos meses su participación, pero generalmente el grueso de inscripciones se observa entre mayo y junio. Sobre la cantidad de participantes que se esperaban para este año, el coordinador admitió que hubo un revés en las expectativas.

“Se nos vino todo abajo, no quiero ni dar una cifra porque sería aventurarme. Con este tema que se vino de golpe con el coronavirus, rompió todo lo que teníamos programado. Teníamos muy buena expectativa, porque la economía del país venía muy bien, había buen entusiasmo por parte de los empresarios, ganaderos, industriales, pero esto echó todo por el suelo”, lamentó.

Se trata de un evento multitudinario que mueve a los sectores económicos más importantes del país.

En el 2019, en plena recesión económica participaron más de 1.400 expositores y la Expo Rueda de Negocios cerró con una intención de negocios de más de USD 190 millones, donde la ganadería fue protagonista.

A partir de ahora, los organizadores analizarán qué fecha es conveniente realizar la feria, teniendo en cuenta otras actividades pendientes de los gremios que conforman el consorcio. Otros eventos como Expo Curuguaty y Expo Santa Rita se suspendieron en las últimas semanas.