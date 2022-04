La Costanera Norte sigue acechada por malvivientes

La Costanera Norte sigue sufriendo robos de cables, rapiñada en sus instalaciones y permanece olvidada por las instituciones del Estado, como el MOPC. Según argumentan sus responsables, gran parte de ello se debe a la "falta de presupuesto".

Mientras tanto, cada vez son más los sectores de toda la Costanera de Asunción que, pasadas las 23:00, se vuelven "tierra de nadie".

Trabajadores de la zona de la Costanera de Asunción dicen que ya no saben qué hacer para que la Policía intervenga y detenga a los ladrones de cables en el lugar, quienes, según afirman, son adictos al crac que provienen de los barrios de los bañados.

Robo de cables en la Costanera Screenshot_1.jpg Imagen que muestra cómo fueron cortados los cables en la Costanera de Asunción. Foto: Gentileza.

“Ahora estamos en total oscuridad, porque se nos llevó todo el cable. Yo casi lloré de rabia porque estábamos empezando a trabajar antes de la Semana Santa, y ahora sin luz ya no vamos a poder trabajar otra vez. A las siete, ocho de la noche ya no se puede estar por aquí sin luz. Está difícil la situación para nosotros. Nos sentimos muy inseguras”, señaló a NPY una de las encargadas del alquiler de bicicletas en la zona.

Abandonada

El viernes pasado se denunció nuevamente el robo de cables de alumbrados públicos, extendiéndose más la zona oscura en dicho acceso.

Sin embargo, no solo son los robos de cables el problema. Esta parte de la Costanera –principalmente, aunque no es el único sector– se encuentra abandonada, sin mantenimiento y sucia. Varias casetas están destruidas y se convierten en verdaderas guaridas de delincuentes en horas de la noche. Sin embargo, nadie interviene.

Hace más de cinco meses la Policía Turística y Urbana solicitó a la Municipalidad de Asunción, así como al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), la refacción de algunas casetas de la Costanera Norte, para que se puedan asignar policías y se realicen patrullas constantes y exista un mayor control policial.

Sin embargo, no tuvieron ninguna respuesta positiva bajo el argumento de que no hay presupuesto. El comisario Juan Medina, de la Policía Turística y Urbana, dijo que el argumento es que "no se llega al presupuesto", informó Telefuturo.

Aseguró que de todas formas la Policía estaría intensificando el control en esa zona, principalmente en horario nocturno, aunque destacó que "es importante contar con las casetas para que el personal se pueda quedar de forma fija, y sería muy importante que se vuelva a iluminar esa zona".