La Corte abre sumario a abogada que representa al padre de Juliette

Según el artículo 4 de la Ley 609/95 “Que Organiza la Corte Suprema de Justicia”, el funcionario de dicha institución no puede ejercer la profesión de abogado.

La abogada Graciela Noguera, al ser contratada como una de las abogadas por Stéphane Le Droumaguet, padre de la niña Juliette, infringió dicha normativa.

Ante está situación hecha pública, la Corte ordenó un sumario administrativo a Graciela Noguera, que estará a cargo del superintendente general de Justicia Rafael Monzón Sosa.

Según el documento de la Corte, Noguera ejerce función en el cargo de oficial de secretaría III.

QUERELLA. Además de la determinación de la Corte, el abogado Óscar Tuma anunció que promoverá una querella contra su colega Graciela Noguera por las declaraciones que realizó la mujer tras darse a conocer la decisión del primero de apartarse del caso.

“Hoy, luego de analizar todas las declaraciones de la abogada Graciela Noguera, he tomado la decisión de querellarla por sus expresiones falsas y temerarias”, publicó ayer el abogado Óscar Tuma en su cuenta de la red social Twitter.

El ex diputado se apartó del equipo de abogados y declaró que lo hacía debido a que el padre, quien se encuentra en Suiza con la hermana de Juliette, busca proteger a la madre de la niña, Lilian Zapata, y centrar la investigación en el ciudadano alemán Reiner Oberuber.

Para Tuma, la mamá de Juliette tiene más responsabilidad en la desaparición de la menor, pero los sentimientos pesan más en su contratante, el padre biológico de Yuyu, Stéphan Le Droumaguet.

DECLARACIONES. Durante una conferencia de prensa, la abogada Noguera manifestó que su colega Óscar Tuma pretendió embanderarse con el caso y “dijo cosas que no tenía que decir”.

“El doctor Óscar Tuma se fue (del caso) porque falló. En principio, agradezco sus buenas intenciones, pero hizo cosas que no tenía que hacer, dijo cosas que no tenía que decir. Este es un caso muy sensible para estar abriendo la boca cada vez que nos da la gana”, afirmó la abogada.

Además, resaltó que su colega intentó tomar partido en un caso tan emblemático.

“El doctor Óscar Tuma sencillamente no debió hacerse la estrella y mientras yo esté no voy a permitir que nadie venga a hacerse el ídolo y embanderarse con un caso tan sensible como el de Juliette”, expresó Noguera.