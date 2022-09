La CBI apela fallo e insiste en que Cartes está obligado a comparecer

El diputado liberal Jorge Ávalos Mariño, vicepresidente de la CBI (Comisión Bicameral de Investigación) sobre lavado de dinero, se hizo cargo de la presentación de la apelación al fallo del juez Raúl Florentín en relación a la obligación de comparecencia del ex presidente Horacio Cartes.

El titular de la Bicameral, Jorge Querey, en sus redes, remarcó que el ex mandatario no se encuentra por encima de las leyes ni la Constitución.

En el documento se reitera que no se trata de un proceso judicial, y se alega que el juez de la causa intentó lavarse las manos en relación a la convocatoria de HC, quien nuevamente no se presentó.

Se indica a los miembros del Tribunal de Apelación que resulta “sospechoso” que Florentín “proceda a obrar de manera temerosa”, “evidenciando su parcialidad, desconocimiento de la ley o mala fe”.

“Horacio Cartes no se encuentra por encima de las leyes, ni puede evitar las obligaciones emergentes de nuestra Constitución Nacional. Está obligado a comparecer ante la CBI”, insistió Querey.

La Comisión solicita que se haga lugar a la apelación planteada, y que se revoque lo actuado por el juez “por ser totalmente improcedente y por su notoria parcialidad”.

Se insiste en comunicar al ex presidente Horacio Manuel Cartes Jara que debe concurrir ante la CBI, según lo establecido en la CN, artículo 195, que instituye las comisiones conjuntas de investigación.

“Esto no es un proceso judicial y tampoco queremos entrometernos en exclusividades de los órganos jurisdiccionales, sea Poder Judicial o Ministerio Público”, se indica en el documento.

“Esta Comisión lo único que pretende es escuchar a viva voz a la persona citada, como lo venimos haciendo con otras personas, sean particulares o parlamentarias; incluso una magistrada voluntariamente concurrió a informar de lo que tenía conocimiento, estando sí, la misma, exceptuada”, resalta Ávalos en el escrito.

“Esta Comisión considera que podrían ser relevantes los datos que podría facilitar el convocado”, se indica en alusión al empresario.

“Consideramos que el juez de la causa intentó lavarse las manos en su resolución, siendo extremadamente ambigua y ratificando el poco compromiso, no solo con la investigación sino con la patria, atendiendo que la legislación le ampara para tomar determinación contra el citado y no solo aplicarlas al ciudadano común”, se sostiene.

“Hay también un viejo adagio que dice el que nada debe nada teme. Nos llama poderosamente la atención del porqué el señor Horacio Manuel Cartes Jara no quiere acudir a la Comisión, en cuanto que nosotros no juzgamos y tampoco nuestro informe final es vinculante para ninguna institución del Estado, pues, reitero, no debe confundirse una investigación bicameral con un proceso jurisdiccional”, se refiere.

Se remarca que está en duda la situación de Cartes en su carácter de senador vitalicio “por no haber jurado como tal, según lo hicieron los otros ex presidentes”.

En la parte final de las argumentaciones, se reitera que la actitud del juez Florentín sobre el caso “da que pensar”.

