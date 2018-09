Kiss anuncia su última gira tras 45 años de carrera

El One Last Kiss: End of the Road World Tour tendrá fecha próximamente, según publica el portal Clarín.

"Esta será la última celebración para quienes nos han visto y una última chance para aquellos que aún no lo han hecho", fue parte del mensaje de despedida de la agrupación.

En el año 2002, Kiss ya había anunciado el final de su carrera, pero un cambio de planes los colocó de nuevo en escena. "Lo que uno dice un día con total compromiso, al siguiente puede no ser tan así", había argumentado el guitarrista y cantante Stanley, de 66 años.

Kiss saboreó sus mayores éxitos en los años 70. Tienen más de 75 millones de discos vendidos, con temas como "I was made for lovin' you", "Rock and roll all nite" o "Detroit rock city".