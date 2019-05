Keanu Reeves inmortaliza sus huellas y firma en Hollywood

"Es un gran honor estar aquí y ser invitado a este excepcional, histórico y mágico lugar", dijo durante la ceremonia este intérprete conocido en todo el mundo por la trilogía de The Matrix.

Vestido con un traje completamente negro, Keanu Reeves dejó algunos momentos de humor durante el acto ya que, no satisfecho con cómo había quedado su firma, pidió por favor a uno de los operarios que alisara el cemento en varias ocasiones para que pudiera repetir el trazado y dejarlo así perfecto.

Entre los invitados más destacados de la ceremonia figuraron Laurence Fishburne y Halle Berry, con quien Reeves compartió escenas en John Wick: Chapter 3 - Parabellum, nueva entrega de esta aplaudida saga de acción que llegará a los cines estadounidenses este viernes.

La filmografía de Reeves incluye títulos como Bill & Ted's Excellent Adventure (1989) y Speed (1994), aunque fue el papel de Neo en The Matrix el que le consagró como una estrella de Hollywood.

Reeves interpretó a este carismático personaje en las cintas The Matrix (1999), The Matrix Reloaded y The Matrix Revolutions (ambas de 2003).

Esta trilogía de ciencia-ficción, cuyos espectaculares efectos especiales marcaron época, contó con la dirección de las hermanas Wachowski y con un elenco en el que también sobresalían Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss y Hugo Weaving.

En los últimos años, Reeves ha vuelto a la primera línea del cine con el éxito de las cintas de la saga John Wick, cuya primera y segunda entrega, estrenadas en 2014 y 2017 respectivamente, tuvieron una respuesta muy positiva por parte de los amantes del cine de acción y de las coreografías más precisas de artes marciales.