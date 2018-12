Junta Municipal recibe oficialmente renuncia de Sandra McLeod

Fue recibida oficialmente por la Junta Municipal y derivada a la Comisión Legislativa, informó el corresponsal de Última Hora Wilson Ferreira.

A esta comisión ingresan normalmente las notas para obtener un dictamen, de modo que posteriormente sean tratadas en sesión por los concejales, aunque no necesariamente se cumple con este último trámite.

Los concejales Lilian González y Alejandro Zacarías aprovecharon la plenaria de la Junta para defender el cargo de Sandra McLeod.

La primera señaló que McLeod sigue siendo intendenta, en tanto no se expida el rechazo o la aprobación de su renuncia. Mencionó que ningún concejal puede avasallar con la administración municipal.

“Si se está robando la Municipalidad, no es nuestra competencia, no es nuestra responsabilidad, y no podemos inmiscuirnos en competencia ajena. Así como nosotros no aceptamos que otra institución como la Justicia Electoral se haya inmiscuido en la nuestra”, expuso la edil.

Alejandro Zacarías, en cambio, afirmó que, con la renuncia, un intendente no se libera de sus responsabilidades. “No mientan más diciendo que la renuncia de la intendenta es para librarla de la cárcel. Ella va a estar libre de la cárcel porque hizo bien su trabajo, no porque presentó su renuncia”, manifestó.

Sandra McLeod de Zacarías presentó su renuncia la semana pasada. Su decisión la había anunciado en la plenaria del movimiento Honor Colorado.

A principios de octubre, la Junta Municipal había aprobado el pedido de intervención de su gestión, después de varios días de movilización ciudadana en Ciudad del Este.

El pasado 27 de noviembre, la Cámara de Diputados otorgó el acuerdo constitucional para que el Poder Ejecutivo intervenga la Comuna. La decisión fue celebrada por ciudadanos autoconvocados en la Plaza de Armas de Asunción y la capital altoparanaense.

En el mismo día, ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) convocaron a elecciones municipales, sin previa aprobación de la renuncia de McLeod, lo cual es necesario para ir a comicios, según lo establecido en el artículo 53 de la Carta Orgánica Municipal.

Y si bien la Justicia Electoral se retractó, un grupo de legisladores presentó un libelo acusatorio para llevarlos a juicio político por prevaricato.