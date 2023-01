Juicio por crimen de Fernando Báez: Otro rugbista rompe el silencio

La audiencia comenzó con una sorpresa, debido a que Ciro Pertossi, de 22 años, el segundo rugbista más complicado en el caso, levantó la mano y decidió romper el silencio, tras las declaraciones que brindó este último lunes el principal acusado, Máximo Thomsen, de 23 años. Pertossi fue el tercer rugbista que habló en el juicio.

El rugbista pidió que pasen uno de los varios videos en los que se observa el ataque a Fernando. En el material se ve cómo Báez Sosa estaba tirado en el suelo, luego de que ya fue golpeado por los jóvenes.

Además, en un momento dado, aparecía corriendo Pertossi con toda la intención de patearlo. “Quisiera aclarar que cuando veo al chico y me doy cuenta de que estaba en el piso, frené la patada”, declaró intentando justificarse.

Nota relacionada: Para abogado de familia Báez, declaraciones de principal acusado “son mentiras”

Seguidamente, habló sobre uno de los más polémicos mensajes de audio que intercambió con Thomsen unas horas después del crimen. En el mismo se escucha que pedía a sus amigos no contar “a nadie” lo ocurrido, según informaron medios del vecino país.

“Cuando yo estaba viendo el teléfono y lo que hablaban los chicos, decían que ya había gente en Zárate que sabían que nos habíamos peleado, y yo no quería que mis padres se enterasen”, se excusó al respecto.

Después, el fiscal Juan Manuel Dávila le preguntó cómo cayó al piso Fernando, pero Ciro Pertossi ya no quiso responder a esto, señalando “no voy a contestar”. De igual manera, actuó cuando el agente le consultó si el movimiento de frenar la patada al cual hizo referencia ya fue al final del ataque.

En la ocasión, también declaró su padre, Mauro Pertossi, quien relató los cambios que sufrieron las vidas de todos en su familia tras el hecho. El hombre también es padre de otro implicado, Luciano Pertossi; padrino de Blas Cinalli y tío de Lucas Pertossi.

“Tremendo por lo mediático que fue esto. Después de 25 años de trabajo, me han pedido que me desligara. Había empezado de chico en una automotriz internacional, Toyota Argentina, ahí crecí, me han capacitado, uno lo que hace es trabajar, trabajar, trabajar, para un mejor pasar. Ahora no consigo trabajo, el sostén de la familia es mi esposa. Tengo un emprendimiento. He recibido amenazas, están hechas las denuncias pero no importa”, dijo.

Lea también: Principal acusado del crimen de Fernando lloró y pidió disculpas

Y añadió: “Todo esto es una desgracia. Uno cree que las cosas están encaminadas en la vida, llega esto y no sé qué pensar. No puedo creer que estemos viviendo este momento. Mis hijos no son asesinos, son chicos, son adolescentes, son vagos como decimos en el barrio”.

Después de un cuarto intermedio, también declaró de forma remota Agustín Costa Shaw, el perito y sicólogo clínico que intervino en la causa y atendió a los procesados. El profesional reveló que, durante su intervención, Thomsen se quebró y no podía “dejar de llorar”.

“Los imputados fueron recibidos por dos sicólogas y un sicólogo. Se mostraron tensos y nerviosos. Estaban con la disyuntiva de querer hablar y no poder hablar. Muchos tenían temblores y nervios. Básicamente, Enzo Comelli sacudía la rodilla. Hubo una situación especial donde Thomsen llega, se quiebra y no puede parar de llorar, hubo que contenerlos, estuvo llorando unos minutos”, relató.

Dijo que después se le ofreció agua y jugo y que se le explicó que el proceso era para él y le pidieron que se calme. Tras esto, Máximo dijo que “estaba mal por la situación de la madre, se siente culpable por su situación de salud” y luego decidió no seguir con la pericia, señalando que todo se haría público después.

“Nos dio la sensación de que quería seguir adelante, no por pruebas, sino porque quería hablar con alguien. No paraba de contarnos cosas personales, su preocupación por la madre, tenía momentos de angustia, dijo que estaba haciendo tratamiento con alguien de afuera y que lo hacía de manera remota”, prosiguió.

Lea más: Fernando Báez: Dos testigos claves declaran en reanudación del juicio

El juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, asesinado a golpes el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell, Argentina, ya entró en su etapa final. Para este miércoles se esperan ocho testigos en la anteúltima audiencia del proceso, entre familiares de los implicados y tres peritos de la defensa.

En tanto, los alegatos finales están programados para los días 23 y 24 de este mes, con el veredicto anunciado para el 31 de enero.

Familiares del fallecido exigen justicia y una condena ejemplar, mientras el abogado de la familia Báez, Fernando Burlando, adelantó que pedirá la prisión perpetua para los rugbistas acusados. Cuestionó las últimas declaraciones del principal sospechoso en el caso, Máximo Thomsen, quien pidió perdón y dijo que no tuvo la intención de matar.

Son ocho los rugbistas que afrontan la causa. Además de Thomsen, los hermanos Pertossi y Lucas Pertossi; están Ayrton Viollaz, de 23 años; Enzo Comelli, de 22, Matías Benicelli, de 23 y Blas Cinalli, de 21 años.