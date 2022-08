El juicio contra el ex contralor Enrique García se suspendió este lunes, debido a que el Tribunal de Sentencia no se conformó.

El juicio contra el ex contralor general de la República y ex asesor jurídico de la Municipalidad de Asunción, Enrique García, fue suspendido este lunes, debido a que el Tribunal de Sentencia no se conformó. La presidenta del tribunal, Cándida Fleitas, alegó que la Corte Suprema de Justicia no devolvió los autos principales.