Jueza explica por qué se absolvió a Roberto Cárdenas

A pesar de que el Tribunal dio por comprobado que bajo la administración del ex intendente Roberto Cárdenas se realizaron descuentos del rubro de salarios a funcionarios de Lambaré y los montos no se depositaron en la Caja Municipal de fondos jubilatorios, se decidió absolver al político colorado. Se trata de uno de los cinco procesos que enfrenta.

Claudia Criscioni explicó en conversación con Monumental 1080 AM que este caso no se puede considerar como lesión confianza, ya que no hubo daño patrimonial contra la Municipalidad de Lambaré. Asimismo, reconoció que la Fiscalía no tenía una figura penal de la que sostenerse.

“El Ministerio Público acusó a este señor por no haber transferido a la Caja de Jubilación lo descontado a los funcionarios. Eso no es lesión de confianza, ya que este no era un patrimonio de la Municipalidad, sino de los funcionarios. Este es un hecho sumamente grave, pero recién en el 2016 se incorpora la figura penal específica para esos casos”, dijo.

La magistrada explicó que en el 2016 se creó la figura penal que especifica penas para este tipo de hechos, mientras que la causa es del 2015, por lo que no se puede aplicar la retroactividad. La jueza lamentó que el Ministerio Público haya llevado esta causa a juicio oral, debido a que no estaban dados los presupuestos.

“Cuando hablamos de hechos punibles contra el patrimonio, la propiedad y erario es complicado e implica conocimiento. Lo grave para todos es que la persona que tiene que tipificar no tenga ese conocimiento. El proceso penal se trata de la resolución de la sospecha de un hecho punible y si no se saben los presupuestos de la punibilidad, no sabe ni de qué sospecha y eso es grave; es arbitrario”, mencionó.

La jueza Criscioni aseguró que esta causa no tuvo que haber pasado por la audiencia preliminar, debido a que el Código Penal establece reglas claras respecto a los presupuestos de la punibilidad.

El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, presidido por las magistradas Claudia Crisccioni e integrado por Yolanda Morel y Cándida Fleitas, absolvió al ex intendente de Lambaré Roberto Cárdenas, acusado por lesión de confianza por el presunto desvío de fondos jubilatorios.

Según la acusación, Roberto Cárdenas no habría transferido los fondos de jubilaciones y aportes de los funcionarios a la Caja de Jubilaciones. El supuesto desvío era de más de G. 2.700 millones de aportes de funcionarios municipales.

Otros juicios

El Ministerio Público pedía 8 años para el ex intendente, quien ya posee cuatro condenas y cumple una pena de dos años de prisión actualmente por usurpación de funciones.

El 23 de diciembre, en el cuarto juicio que afrontó el ex intendente de Lambaré, fue condenado a ocho años de prisión por causar un perjuicio patrimonial de G. 859.559.192 de recursos transferidos a la Municipalidad, de royalties provenientes de la Itaipú Binacional.

En setiembre del 2021, recibió cuatro años de cárcel por el derrumbe del techo de un aula del Colegio Nacional de Lambaré y un daño patrimonial de G. 266.730.000, provenientes de los recursos del Fonacide. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones revocó la condena de 4 años y el juicio debe reiniciarse.

Además, fue condenado por lesión de confianza por alrededor de G. 8.000 millones a solo dos años de cárcel y con suspensión de la condena, en julio del 2021.