Juez ordena la reconstrucción del secuestro de Óscar Denis

El magistrado accedió al pedido y ordenó la reconstrucción judicial de los hechos del secuestro del ex vicepresidente que ocurrió el 9 de setiembre de 2020 en la estancia La Tranquerita, ubicada en Bella Vista, Amambay, propiedad de la familia Denis, informó el periodista de Última Hora Raúl Ramírez.

El abogado de las hijas explicó que se realizó la diligencia ante la Justicia porque no están conformes con el trabajo del Ministerio Público y en consideración a que todavía puede aportar más elementos sobre la causa, que está a cargo del fiscal Federico Delfino.

Durante la reunión se escuchó que el agente fiscal levantó la voz. Habría preguntado exaltado qué, quién, cuándo y el mapa del lugar.

La hija Beatriz Denis intentó no referirse al respecto y alegó que a estas alturas no se pueden estar realizando preguntas al respecto. No obstante, enfatizó que se trató de una reunión cordial con el juez Amarilla.

La mujer volvió a criticar el trabajo de la Fiscalía, como cuando lo hizo en el cumpleaños número 77 de su padre, que fue el 10 de febrero pasado.

"Vimos una carpeta muy pobre, quiere decir que no se trabajó como se debe. Cuando no le toca a uno de cerca, medio que es difícil (el interés)", expresó.

Los familiares de Óscar Denis también habían presentado una querella adhesiva ante la Justicia para poder acceder a la carpeta fiscal de la causa, puesto que el fiscal encargado les había negado intervenir en el caso de secuestro que se le atribuye al grupo autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).