En la investigación del caso, la Fiscalía detectó que en el 2018 Roa adquirió un yate valuado en USD 450.000 de la empresa Tapiracuai, de Koube. Además, el empresario era proveedor de la SEN y tendría un vínculo de amistad con Roa. El escándalo terminó costándole el cargo de ministro.

El fiscal Juan Ledesma solicitó el secuestro del yate, en el marco de la investigación al ex ministro por supuesto enriquecimiento ilícito, pero el juez entiende que no corresponde esa figura ya que el yate ya está en poder de la Fiscalía y no de un particular que no lo quiere entregar. Es por eso que el magistrado decidió utilizar la figura de la inmovilización, informó el periodista Raúl Ramírez.

Tras conocerse sobre la llamativa compra, Roa sostuvo que compró el yate con un préstamo y entregando bienes.

"Yo compré esa embarcación en el 2018 por USD 400.000, soy amante de todo esto, empecé con algo chico y fui creciendo porque se va valorizando, hice préstamos y hasta entregué mi camioneta", expresó el ex funcionario en febrero.

En ese sentido, señaló que como ministro ganaba G. 22 millones y que con su esposa tienen la franquicia de una marca internacional con varios locales en el país y un restaurante.

Además, detalló que llegó a comprar la embarcación entregando bienes, la última lancha que tenía y realizó un préstamo en el Banco Basa, propiedad del Grupo Cartes. La costosa embarcación no está en su declaración jurada porque la misma data del 2014.

Tras conocerse este vínculo con una persona presuntamente integrante de una organización criminal, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, destituyó a Roa de la SEN.