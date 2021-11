Se trata de una madre de cinco hijos que sueña con poder ir a la universidad, brindarles lo mejor a sus pequeños y tener una casa.

Con esos objetivos, Arce Núñez empezó a buscar trabajo y pidió a un abuelo paterno que le diera la oportunidad de probarse en la mecánica automotriz. Es así que trabaja palmo a palmo con sus demás compañeros.

"Me tratan bien mis compañeros y los clientes, muchos me cuestionan por trabajar en un taller, pero yo me siento bien y lo hago por mis hijos", expresó la joven.

Mirna Arce1.jpg La joven trabaja todos los días para sacar a adelante a su familia. Foto: Justiniano Riveros.

Indicó que los sábados acude a las aulas cursando el 2° año de la Educación Media. Su anhelo es terminar la secundaria y luego ir a la universidad porque afirma que sin estudio "no se puede encontrar trabajo".

También dijo que trabaja y estudia para poder comprar una casa para sus hijos, quienes actualmente viven con su abuela materna.

La joven tiene la necesidad de una caja de herramientas para un taller, de modo tal que, en sus horas libres pueda hacer algunas tareas en su domicilio, según precisó.

Mirna Arce2.jpg Mirna Arce trabaja palmo a palmo con sus demás compañeros en el taller mecánico. Foto: Justiniano Riveros.

Julio Cesar Aranda es el dueño del taller y comentó que la mujer es su ex nuera y que con gusto le dio el espacio para trabajar. "Es muy trabajadora y responsable, va aprendiendo muy rápido", expresó.

Las personas que deseen colaborar con la joven madre se pueden comunicar al (0984) 795 072.