"Memoria reciente, memoria remota, todo eso está intacto. Cuando eso confrontamos con el mecanismo de trauma sí es llamativo, el adjetivo que pueda poner es una cuestión de semántica nomás. Ahora cuando se pone la palabra milagro ahí yo doy un paso al costado, ese es un diagnóstico metafísico, no tiene que ver tanto con la ciencia, sino con una cuestión de creencias", expresó Rivas en conversación con el programa La Lupa, de Telefuturo.

Manifestó que los médicos no son ateos, pero que tienen que "evitar confundir". Dijo que la ciencia permite predecir ciertas cosas y ha logrado muchos avances, por lo que "atribuir (la recuperación de José Zaván) a una intervención divina está fuera del ámbito médico".

El especialista mencionó que la "ciencia deja siempre una ventana" para alguna posibilidad cuyo diagnóstico todavía no es en el alcance de la tecnología.

"Este mecanismo de trauma, yo en mi experiencia de más de 20 años en el Hospital de Trauma, nunca la he tenido y, sin embargo, con un mecanismo de trauma donde uno piensa que va a ser menos severa la energía cinética transferida al cráneo, a veces se tienen tipos tomográficos de mayor severidad, aún esos han sobrevivido en un porcentaje importante", agregó.

Recordó que luego de la tercera semana del accidente aéreo, el joven empezó a formular sus primeras palabras y frases. En su momento la madre del joven le comentó que llegó a hablar con su hijo y él la reconoció. El médico reconoció que "no esperaba esa recuperación tan rápida" de la memoria.

"Para que la mamá diga que la reconoció tuvo que haberle dicho 'mamá' y ella me dice 'sí, me dijo'. En ese momento no le creí tanto, pero está bien, hay que tener fe. Unos días después me di cuenta que él tenía reacción, que movía las manos, miraba y era capaz de emitir algunos sonidos. Entonces le digo a la mamá que me cuente algún dato que nadie sepa, a qué se dedicaba él antes. Me dice que era estudiante de ingeniería de agronomía y que tenía un proyecto de desarrollo de miel", expresó.

El médico relató que la siguiente vez que vio a José le consultó cómo se llamaba su proyecto de desarrollo y él contestó, con un hilo de voz porque tenía una traqueotomía, el nombre del proyecto: Alto Chaco. Rivas advirtió que esto era muy precoz, porque suele ocurrir recién en el segundo o tercer mes, en las seis a ocho semanas. "Es lo que me pareció llamativo, yo no le puedo llamar milagro", agregó.

El accidente aéreo

El accidente aéreo se produjo a las 14.35 el 9 de febrero pasado cuando la avioneta Cessna 402 se precipitó a tierra en el estacionamiento de la Fuerza Aérea en la ciudad de Luque. En el trágico accidente perdieron la vida el coronel diplomado Comando de Estado Mayor Aníbal Antonio Pérez Trigo, junto con el teniente 1° piloto militar Willian Martín Orué Román.

Además del diplomado de Estado Mayor Alfredo Darío Céspedes, el teniente 1° de Aviación Marcos Samuel Romero, el teniente de Aviación Manuel Guzmán Sotelo Riveros, el suboficial mayor de Aviación Pedro Nelson López Morales y el funcionario público Críspulo Almada.