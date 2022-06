Johnny Depp gana el juicio por difamación contra Amber Heard

Los siete miembros del jurado popular han sentenciado que la actriz Amber Heard difamó a su ex marido el actor Johnny Depp con su artículo de The Washington Post, en que se presentaba como víctima de maltrato. Depp también la difamó a ella, pero en solo una de las tres afirmaciones que se juzgaban, pronunciada por su abogado. Es una gran victoria para el actor. Heard deberá pagarle 15 millones de dólares (14 millones de euros, al cambio actual) y él, dos millones a ella (alrededor de 1,9 millones de euros), pero más allá de la diferencia de cantidades, el jurado establece que Depp no maltrató a Heard.