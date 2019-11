Jennifer Aniston lleva a su casa parte del set de Friends

En Friends, Aniston encarnó a Rachel Green durante 10 años, papel que le permitió dar su gran salto al mundo cinematográfico. Tanto es el cariño que le tomó Friends, que en la entrevista terminó confesando que se robó un material de utilería al terminar la serie.

"Jennifer, te llevaste un poco de Friends cuando te fuiste al final, ¿no?”, le preguntó Norton, a lo que primeramente Aniston respondió "me llevé cinco", haciendo referencia a sus compañeros con quienes actuó y compartió tantos años.

Lea también: Jennifer Aniston causa sensación con su primera foto en Instagram

Finalmente, reveló que se trataba de un cartel neón iluminado con el dibujo de un café, el cual aparecía en el Central Perk, uno de los lugares más emblemáticos y representativos de la serie, pues allí se reunían los personajes en cada capítulo.

When Jennifer Aniston stole from Central Perk café! | The Graham Norton Show - BBC

BBC