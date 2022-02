JEM abrirá investigación preliminar contra jueces y fiscales vinculados a Ramón González Daher

En contacto con Última Hora, Beatriz Ramírez, del área de prensa del JEM, señaló que la decisión fue tomada durante el punto de asuntos varios de la sesión ordinaria del estamento de este martes.

Además, indicó que fue el presidente del Jurado, Jorge Bogarín, quien propuso tratar la causa caratulada como "Ramón Mario González Daher y otros sobre lavado de dinero y otros", conforme con los presupuestos previstos en el artículo 18 de la Ley 6814/2021, en la próxima sesión ordinaria, que será desarrollada el próximo martes 15 de febrero.

Tras poner a consideración de todos los miembros, tanto el senador Fernando Silva Facetti, los ministros Luis María Benítez Riera, Manuel Ramírez Candia, el diputado Hernán Rivas, el senador Enrique Bacchetta, Mónica Seifart, como el diputado Sindulfo Blanco, acompañaron el pedido.

"Corresponde iniciar la investigación preliminar, para eventualmente formular la acusación por parte de los órganos pertinentes internos del Jurado", señaló, por ejemplo, Ramírez Candia.

Después de cerrar el mitin, Bogarín explicó que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados tiene la potestad para iniciar una investigación de oficio contra los afectados, debido a que ya pasaron los 10 días hábiles de haberse dado la sentencia del tribunal, en la que se les sindicaba a los agentes fiscales implicados en el caso.

"Tenemos que entender y ser bien claros que la ley —hoy en día— nos permite ciertamente iniciar de oficio un enjuiciamiento o, por lo menos, pedir una investigación. Ahora, el Jurado de Enjuiciamiento puede tomar cartas en el asunto y el próximo martes podríamos pedir informes al Tribunal, también al Comité Especial que se creó en la Fiscalía", sentenció el titular del JEM.

Además, Jorge Bogarín señaló a Última Hora que pedirán la resolución del caso y que, a partir de ahí, iniciarán oficialmente la investigación. "Dependiendo de los informes y de nuestros dictámenes, iremos avanzando", indicó finalmente.

Todas las denuncias que promovió Ramón González Daher contra sus víctimas fueron por estafa y apropiación. Sobre ello, varios legisladores del Congreso Nacional habían coincidido en que la Fiscalía General del Estado debía tomar intervención en el caso, al igual que el JEM.

No obstante, el senador liberal Fernando Silva Facetti, ex titular del JEM, se había excusado de que debido a una nueva ley ya no pueden actuar de oficio, y le tiró el fardo al Ministerio Público.