Itaipú: La Cancillería estudia nueva fecha para reunión

Hugo Saguier Caballero, embajador paraguayo en San Pablo y líder del equipo negociador, informó que se programará una nueva fecha.

El diplomático aseguró que el relacionamiento bilateral con Brasil es excelente, pese a que el lado brasileño de Itaipú haya anunciado que los pagos por cesión de energía en favor de Paraguay puedan parar, si no se encuentra una solución al problema. Al respecto, Saguier Caballero había asegurado que el Gobierno paraguayo no se siente presionado y no se dejará presionar por nadie. No obstante, admitió que hubo momentos de tensión en la primera reunión diplomática, mantenida semanas atrás en la sede de Itaipú, lo que tildó de normal, dado que cada parte expone su postura.

El embajador agregó que el Poder Ejecutivo tiene clara su propuesta de negociación, pero no la puede revelar por una cuestión estratégica. Los técnicos de la ANDE se reunieron en varias ocasiones con los representantes de la Cancillería para explicarles sus necesidades, de manera que se puedan poner sobre la mesa las prioridades paraguayas.

ORIGEN DEL CONFLICTO. A principios de año, ANDE y Eletrobras no se pudieron poner de acuerdo sobre la modalidad de contratación de potencia de la binacional. Los brasileños cuestionaron que la ANDE haya obtenido el producto a precios muchos más bajos en el 2018 por comprar una importante cantidad de energía adicional a la garantizada (excedente), mientras que Eletrobras pagó más, ya que consumió una mayor proporción de energía garantizada (más cara).

Ahora Eletrobras exige que ANDE compre más energía garantizada, que le dé su proyección de consumo y que se suscriba un contrato de compra con previsión hasta el 2023.