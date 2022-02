Itaipú: Día Mundial de la Energía

HISTORIA Y OBJETIVOS . En 1949 se instituyó el 14 de febrero como el Día Mundial de la Energía. El objetivo es promover el uso de fuentes alternativas y disminuir el de las energías no renovables. Con esa evocación se pretende incentivar la utilización responsable y eficiente de los recursos energéticos, así como reflexionar sobre la función de cada país de cara a un futuro energético sustentable. El uso incorrecto y abusivo de la energía causa el aumento de emisiones de gases de efecto invernadero , lo que conduce al deterioro de los ecosistemas y al agudizamiento del cambio climático . La apuesta debe hacerse a las llamadas energías limpias, que procedan de elementos naturales renovables y no contaminantes, tales como las provenientes del viento, del agua o del sol.

REPRESAS. En el caso de la IB, desde el inicio de sus operaciones en 1984 hasta la fecha, la hidroeléctrica generó más de 2,8 millones de GWh, manteniéndose en puestos de liderazgo a nivel mundial en producción de energía limpia y renovable. Es responsable de cubrir más del 85% de la demanda de electricidad de Paraguay, cubierta adicionalmente por la represa de Yacyretá y la del Acaray con aportes relativamente pequeños. En lo que al mercado brasileño respecta, la IB cubre algo más del 8%. Es oportuno recordar que IB cuenta con 20 unidades generadoras y 14.000 MW de potencia instalada.

SEQUÍA Y BAJANTE DE AGUAS. La recordación del Día Mundial de la Energía tuvo lugar este año en medio de una histórica bajante de los ríos en Sudamérica y particularmente del Paraná, donde está emplazada IB entre Hernandarias y Foz de Yguazú. Tal bajante se debe a una gran escasez de lluvias en su cuenca. No obstante, para seguir cumpliendo con los requerimientos energéticos de sus dos Altas Partes Contratantes, Paraguay y Brasil, la IB ha respondido con eficiencia operacional, mantenimiento adecuado de las unidades generadoras, know how técnico de su plantel de empleados así como trabajos sistemáticamente coordinados entre los sistemas eléctricos de ambos países.

PROTECCIÓN BOSCOSA. Al mismo tiempo, la IB mantiene su compromiso con los gastos e inversiones ambientales, mediante el resguardo de unas 100.000 hectáreas de bosques en el área del embalse de la hidroeléctrica, que son esenciales para mantener la calidad del agua y asegurar la óptima generación de energía.

ACCESO UNIVERSAL A LA ENERGÍA. En las sociedades occidentales avanzadas, el acceso a la electricidad es una constante las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 12 meses del año. Gran parte de la vida moderna se basa precisamente en la utilización de dispositivos que requieren una carga energética. Desde la demanda doméstica (aparatos eléctricos del hogar) así como la de las empresas privadas y la del sector público. En Occidente, el interés se centra en promover la transición de los combustibles fósiles a las energías renovables.

Mientras tanto, se estima que 1.100 millones de personas en el mundo aún no tienen acceso a la energía básica, especialmente en el África subsahariana y en los demás países pobres. El Día Mundial de la Energía representa una gran oportunidad para analizar qué es necesario hacer en términos económicos, tecnológicos y políticos para convertir el acceso universal a la energía en una realidad.

EN RESUMEN. Con el fin de promover el uso de fuentes alternativas y disminuir la utilización de energías sucias y no renovables, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) decidió que el 14 de febrero de cada año se conmemore el Día Mundial de la Energía limpia y renovable, proveniente de agua, sol y viento. Esta fecha también sirve para alentar el acceso universal a la energía.

